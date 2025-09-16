«إسلامية دبي» و«هيئة المعرفة» تطلقان مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس الخاصة في إمارة دبي، بعد النجاح الكبير والتفاعل اللافت الذي شهدته النسخة الأولى في العام الماضي.

وتهدف المسابقة السنوية، المخصصة للعام الدراسي 2025-2026، إلى ترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس الطلبة، وتنمية مهاراتهم في الحفظ والتلاوة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي في ميدان العلوم الدينية، بما يواكب تطلعات المجتمع نحو جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الدينية والوطنية.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري: «تعكس مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم التزام الدائرة الراسخ بتنشئة جيل قرآني واثق بهويته، راسخ في قيمه، ومتمسك بتعاليم دينه الحنيف، وقد أثبتت نتائج النسخة الأولى من المسابقة وجود تعطش حقيقي من الطلبة وأولياء الأمور لهذا النوع من المبادرات القرآنية، التي تترجم مكانة القرآن الكريم الراسخة في وجدان المجتمع الإماراتي».

وأشار إلى أن الدائرة تعمل في المرحلة الحالية على تطوير معايير المسابقة وتحديث تفاصيلها، استناداً إلى ما تم رصده من ملاحظات وتغذية راجعة خلال النسخة الأولى، لضمان استمرارية التميز وتعزيز أثر المسابقة بما يلبّي تطلعات المجتمع ويواكب رؤى التطوير التعليمي والديني في الإمارة.

ومن جهتها، أكدت مدير عام الهيئة، عائشة ميران: «أهمية ترسيخ القيم الأصيلة في البيئة التعليمية، ويُعدّ القرآن الكريم أحد المرتكزات الجوهرية لهويتنا الثقافية والدينية».

وتنطلق التصفيات النهائية تحت إشراف الدائرة في الفترة من الثالث إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الطلبة والطالبات من مختلف الجنسيات والمراحل الدراسية، وتشمل محاور المسابقة أربعة فروع رئيسة: حفظ القرآن الكريم، أجمل ترتيل للمواطنين، حفظ متون التجويد، وحفظ المتون العلمية، حيث تم تصميم المستويات لتناسب الفئات العمرية من الحلقة الأولى إلى الثالثة (من الصف الأول حتى الصف الـ12).

كما خصصت الدائرة فئة مستقلة لأصحاب الهمم من الإعاقة الذهنية، تأكيداً على نهجها في دعم الدمج التربوي وتمكين جميع الطلبة من المشاركة.

ودعت الدائرة المدارس الخاصة إلى التفاعل مع المبادرة القرآنية، والمشاركة في ترسيخ مكانة القرآن الكريم بين الأجيال، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لبناء مجتمع متماسك قائم على القيم الأصيلة.