امتحانات الفترة الثالثة لطلبة التعليم المستمر تنطلق اليوم

يبدأ طلبة الصفوف من السابع حتى الـ12 في التعليم المستمر المتكامل اختبارات الفترة الثالثة للعام الدراسي الجديد، اليوم، وفق الجداول الزمنية المعتمدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي الطلبة اختباراتهم إلكترونياً في الفترة المسائية (من السادسة إلى الثامنة)، مع التزامهم الحضور الفعلي في مقار المدارس، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى توفير بيئة امتحانية منضبطة، وضمان سير العملية التقييمية بسلاسة وفق المعايير المعتمدة.

وشددت الوزارة على مجموعة من الموجهات العامة تضمن انضباط سير الامتحانات، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إذ أكّدت ضرورة وصول الدارسين إلى قاعة الاختبار قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لاستلام بطاقة الاختبار، والاطلاع على الجداول المرفقة لمعرفة الأوقات بدقة، مع عدم السماح بدخول أي دارس إذا تأخر أكثر من 15 دقيقة عن بدء الامتحان.

وأوضحت أن اختبارات الصفوف من السابع حتى الـ12 ستُجرى إلكترونياً، غير أن الحضور الفعلي إلى المدرسة يُعدّ إلزامياً، ولا يوجد حد زمني محدد للإجابة عن كل سؤال، حيث يُمنح الدارسون فرصة مراجعة إجاباتهم وتعديلها قبل التقديم النهائي للاختبار، ويُسمح للطلبة بمغادرة قاعة الامتحان بعد مرور ساعة واحدة على الأقل من بدايته، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتركيز وأداء الاختبار على نحو مُنظّم، وبحسب الجداول الامتحانية المعتمدة، يستهل طلبة الـ12 في التعليم المستمر اختبارات الفترة الثالثة، اليوم، بمادة الفيزياء، تليها مادة الدراسات الاجتماعية، غداً، ثم اللغة العربية، بعد غد، ويتقدمون لاختبار التربية الإسلامية يوم الخميس المقبل.

ويستأنف الطلبة الاختبارات يوم الإثنين 22 سبتمبر الجاري، عقب إجازة نهاية الأسبوع، بمادة اللغة الإنجليزية، تليها مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 23 منه، ويختتمون سباق الاختبارات يوم الأربعاء 24 من الشهر ذاته، بمادة الأحياء أو الكيمياء.