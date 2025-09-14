طلبة 7-12 بالتعليم المستمر يتقدمون لاختبارات الفترة الثالثة غداً

يتقدم طلبة الصفوف من السابع حتى الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل إلى اختبارات الفترة الثالثة في للعام الدراسي 2024 – 2025 غداً، وفق الجداول الزمنية المعتمدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

اختبارات إلكترونية

ويؤدي الطلبة اختباراتهم إلكترونياً في الفترة المسائية (6-8) مع التزامهم بالحضور الفعلي في مقار المدارس، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى توفير بيئة امتحانية منضبطة، وضمان سير العملية التقييمية بسلاسة وفق المعايير المعتمدة.

مجموعة موجهات

وشددت الوزارة على مجموعة من الموجهات العامة التي تضمن انضباط سير الامتحانات، إذ أكدت على ضرورة وصول الدارسين إلى قاعة الاختبار قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لاستلام بطاقة الاختبار، والاطلاع على الجداول المرفقة لمعرفة الأوقات بدقة، مع عدم السماح بدخول أي دارس إذا تأخر أكثر من 15 دقيقة عن بدء الامتحان.

حضور فعلي

أوضحت أن اختبارات الصفوف من السابع حتى الثاني عشر ستُجرى إلكترونياً، غير أن الحضور الفعلي إلى المدرسة يُعد إلزامياً، ولا يوجد حد زمني محدد للإجابة عن كل سؤال، حيث يُمنح الدارسون فرصة مراجعة إجاباتهم وتعديلها قبل التقديم النهائي للاختبار، ويُسمح للطلبة بمغادرة قاعة الامتحان بعد مرور ساعة واحدة على الأقل من بدايته، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتركيز وأداء الاختبار على نحو منظم.

الجداول المعتمدة

وبحسب الجداول الامتحانية المعتمدة، يستهل طلبة الثاني عشر في التعليم المستمر اختبارات الفترة الثالثة اليوم الاثنين 15 سبتمبر الجاري بمادة الفيزياء، يليها مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 16 منه، ثم اللغة العربية يوم الأربعاء 17 من الشهر ذاته، ويتقدمون لاختبار التربية الإسلامية يوم الخميس 18 من الشهر الجاري.

ويستأنف الطلبة الاختبارات يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري عقب إجازة نهاية الأسبوع بمادة اللغة الإنجليزية، يليها مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 23 منه، ويختتمون سباق الاختبارات يوم الأربعاء 24 من الشهر ذاته، بمادة الاحياء أو الكيمياء.