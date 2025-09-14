25 فريقاً محلياً ودولياً تشارك في «تحدي الجامعات 2025»

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات النسخة الرابعة من مسابقة «تحدي الجامعات» بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، الذي اختتم أعماله أخيراً، حيث شهدت أجواء حماسية بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات المحلية والدولية.

وسعت المسابقة، التي اعتبرت إحدى أبرز الفعاليات الشبابية ضمن المنتدى، إلى تمكين الطلبة الجامعيين من الإسهام في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالاتصال الحكومي، وتنمية الفكر الابتكاري لديهم.

كما سعت إلى حثهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية لإيجاد بدائل مستدامة للتحديات المعاصرة.

وركز تحدي هذا العام على قضية الأمن الغذائي باعتبارها من القضايا الأكثر إلحاحاً على مستوى العالم، ودورها الحيوي في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، حيث عمل المشاركون على تصميم حملات وأفكار إبداعية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة الغذائية، وتشجع على بناء شراكات بين مختلف القطاعات لدعم الجهود الوطنية والإقليمية في هذا المجال.

وخضع تقييم الفرق المشاركة في تحدي الجامعات لمجموعة من المعايير، شملت الإبداع والابتكار والاستدامة والتأثير في المجتمع، إضافة إلى فاعلية توظيف قنوات الاتصال الحكومي في الوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق الأثر المطلوب.