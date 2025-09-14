سؤال وجواب

تساءل ذوو طلبة في مدارس خاصة عن أنواع الغياب المسموح به خلال العام الأكاديمي الجاري.

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن كل يوم دراسي يشكل خطوة مهمة في المسيرة الأكاديمية للطفل، مشيرة إلى أن الغياب المبرر عن المدرسة يكون في حالات المرض، وإجازة مرافقة طبية لقريب من الدرجة الأولى أو الثانية، والمواعيد الطبية المحددة مسبقاً، أو إجازة دراسية للاختبارات الدولية، أو بسبب الظروف الجوية السيئة بقرار حكومي، أو مواعيد وارتباطات رسمية مع جهة حكومية.

وأشارت إلى أن الغياب لطلبة الصف الأول فما فوق لأكثر من تسعة أيام خلال السنة الدراسية يعتبر أمراً مقلقاً، ويكون مقلقاً لطلبة رياض الأطفال في حال زاد عدد أيام الغياب على 18 يوماً، حيث يؤثر الغياب في قدرة الطفل على اللحاق بمستوى صفه.