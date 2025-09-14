5 طلاب هندسة يبتكرون جهاز تنفس محمولاً ومنخفض الكلفة

فاز فريق من جامعة ولونغونغ في دبي، مكون من خمسة طلاب يدرسون الهندسة، بابتكار جهاز تنفس اصطناعي منخفض الكلفة ومحمول مصمم للاستخدام في المستشفيات ومواقع الكوارث، بجائزة جيمس دايسون 2025.

وصمم الطلبة جهاز DRBVV لمعالجة نقص حاد في الرعاية الصحية الطارئة، مستلهمين فكرته من معاناة المستشفيات وفرق الإغاثة في العالم من عدم توافر أجهزة منخفضة الكلفة للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى.

وعمل الفريق على نماذج أولية متعددة، واختبر تصاميم مختلفة. ومع كل نسخة جديدة، تحسّن أداء الجهاز من حيث الثبات والدقة. وقد خضعت النماذج لاختبارات دقيقة باستخدام رئات اختبار من السيليكون، للتحقق من دقة معدل التنفس، ونسبة الاستنشاق إلى الزفير. كما دمج الفريق واجهة شاشة تعمل باللمس ومقبض تحكم دوّار، بإدارة وحدة تحكم صغيرة منخفضة الكلفة ومنخفضة استهلاك الطاقة، ما يسمح بإجراء تعديلات لحظية وتلقي تنبيهات فورية. وأكد أعضاء الفريق تجاوز تحديات تقنية مثل استقرار المحرك وتكامل البطارية، حيث دمجوا الحركة الميكانيكية الدقيقة والإلكترونيات المرنة، ليتمكن DRBVV من تقديم حل قابل للنقل والتوسع، يمكن استخدامه في المستشفيات والعيادات في المناطق النائية ومواقع الإغاثة حول العالم.