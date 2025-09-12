حمدان بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمعرفة والابتكار

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على منصة "اكس": "افتتحنا في مدينة دبي الأكاديمية أول فرع دولي لـ المعهد الهندي للإدارة – أحمد آباد (IIMA)، الذي يُعد واحداً من أعرق وأهم معاهد الإدارة على مستوى العالم … برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمعرفة والابتكار، ووجهةً مفضّلة تستقطب أرقى المؤسسات الأكاديمية المرموقة، من خلال توفير بيئة محفّزة وداعمة للمنظومة التعليمية، وهذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وضمن استراتيجية التعليم 2033، بما يعزز تنافسية دبي على الساحة العالمية".

واختتم سموه بالقول: "تمنياتنا بالتوفيق لفريق المعهد، والكادر التعليمي، وجميع الطلبة في مسيرتهم العلمية وخطواتهم المقبلة".