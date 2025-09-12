500 فرصة وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في عجمان

نظّمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، فعالية اليوم المفتوح للتوظيف في البيت المتوحد بعجمان، بمشاركة 16 شركة من القطاع الخاص.

وشهدت الفعالية طرح أكثر من 500 فرصة وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، وإجراء ما يزيد على 1000 مقابلة وظيفية فورية في مجالات متعددة، شملت الهندسة، والمالية، والتمريض، والموارد البشرية، والإدارة، والتعليم، والقانون.

وشارك في الفعالية كل من الغرير للاستثمار، والمجمع التأميني لخدمات الاتصالات والاستشارات القانونية، والأنصاري للخدمات المالية، وتعاونية عجمان، وتعاونية الاتحاد، ومستشفى أمينة، وجامعة عجمان، والطاير للسيارات، ومدرسة المدينة الأميركية، ومدرسة الحكمة الخاصة، ومجموعة البحر، وجلف ماركت قروب (جي إم جي)، وكيوليس إم إتش آي، وشركة مباني بست، ومركز أي كيو سي لخدمات الأعمال، ومجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي).

وأفادت مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، عنود النعيمي، بأن تنظيم اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع توظيف المواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، عبر فرص عمل تلبي تطلعاتهم وتحقق أهداف التوطين، مشيرة إلى أن الفعالية شكلت منصة لربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل النوعية في القطاع الخاص، مشيدة بتعاون الشركات المشاركة، ودورها في دعم جهود التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في سوق العمل.