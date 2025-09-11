توحيد ضوابط تعيين الكادر التعليمي في مدارس دبي الخاصة

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن توحيد ضوابط وممارسات وقواعد تعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدارس الخاصة، لتهيئة بيئة تعليمية أكثر استقراراً وفاعلية، وترسيخاً للمساءلة والشفافية في الميدان التعليمي.

وأفادت الهيئة بأنها أصدرت دليلين: «الدليل الفني لتعيين الكوادر التعليمية في المدارس الخاصة في دبي»، و«الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية»، لضمان حصول كل متعلم على الدعم الذي يحتاج إليه من معلمين أكفاء يتحلون بأعلى معايير النزاهة والمهنية والاحترام الثقافي، وأوضحت الهيئة أن هذه السياسات تواكب أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، إذ تندرج ضمن كل من مبادراتها: «أنا بخير» و«إطار التنظيم المرن» و«قم للمعلم»، التي تضع جودة حياة الطلبة وجودة تعليمهم في قلب الرؤية المستقبلية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم الخاص بدبي، وتدعم بناء نظام تعليمي مرن، وشامل، وجاهز للمستقبل.

ووفقاً للدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدارس الخاصة، فقد حدَّدت الهيئة حزمة من الإرشادات المتعلقة بسياسة تعيين أعضاء الكادر التعليمي في مختلف المراحل الدراسية، بمن فيهم مديرو المدارس، وذلك لتعزيز أرقى معايير التدريس وضمان تقديم خدمات تعليمية متكافئة في المدارس الخاصة بدبي.

وتهدف الإرشادات إلى ضمان استيفاء المرشحين المحتملين للمعايير المهنية المعتمدة من خلال تقييم مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، ومدى التزامهم بالميثاق المهني والأخلاقي، وقواعد السلوك الوظيفي، ويأتي ذلك في إطار تعزيز جودة الكوادر التعليمية، واستقطاب معلمين مؤهلين في مختلف التخصصات، بما في ذلك اللغة العربية والتربية الإسلامية، كما تسهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة دبي كوجهة دولية متميزة لجذب الكفاءات التعليمية وتوفير تعليم عالي الجودة.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة الدكتورة، آمنة المازمي، في تصريحات لوسائل الإعلام أمس: «يمثل تمكين المعلمين إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يُعدّ ضمان حصول جميع الطلبة على جودة تعليم عالية أولوية رئيسة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية يسودها الأمان والاحترام باعتبار ذلك حقاً أساسياً لكل متعلِّم في دبي».

وأضافت: «يرسخ الدليلان مبادئ النزاهة المؤسسية، ويدعمان استبقاء الكفاءات التعليمية، ويسهمان في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية للتعليم المتميز وجذب المواهب، نحن حريصون على دعم طلبتنا من خلال تمكين المعلمين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية رعاية الطلبة وتوجيههم».

وأشارت المازمي إلى أن إصدار هذين الدليلين يُشكّل خطوةً محورية نحو توفير بيئة مستقرة وداعمة للكوادر التعليمية والمجتمع المدرسي، تضمن التزام جميع المعلمين بمعايير موحَّدة ورفيعة المستوى، كما يعكس التزام الهيئة الراسخ بصون جودة حياة الطلبة وحمايتهم، إلى جانب ترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة تضمن امتثال جميع العاملين في القطاع التعليمي، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، لأعلى معايير المهنية والنزاهة والسلوك الأخلاقي.

ويشمل الدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدارس الخاصة في إمارة دبي عدداً من التحديثات والإرشادات الخاصة بعملية التعيين، حيث يجب على المدارس التأكد من أن جميع المعلمين الجدد، بمن فيهم معلمو اللغة العربية والدراسات الإسلامية، يستوفون معايير الهيئة من حيث المؤهلات والخبرات والسلوك المهني، إلى جانب إجراءات الفحص والتدقيق. كما يتضمن الدليل إرشادات خاصة بمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية.

وتدخل الإرشادات الجديدة حيّز التنفيذ الفوري للمعلمين ومديري المدارس الجدد، وكذلك الذين ينتقلون من مدرسة إلى أخرى داخل دبي، أما المعلمون والمديرون الحاليون الذين سيواصلون عملهم في مدارسهم الحالية، فسيُمنحون مهلةً زمنية تمتد حتى 1 سبتمبر 2028 للامتثال الكامل لمعايير المؤهلات المحدَّثة، وتُمدّد المهلة حتى أبريل 2029 للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل.

وبحسب الدليل، يجب أن يكون لدى المعلم «إخطار تعيين» ساري الصلاحية قبل البدء بأي مهام تدريسية في المدارس الخاصة بدبي، ويُعدّ هذا الإخطار موافقة رسمية صادرة عن هيئة المعرفة، تُمكّن المعلم من العمل في مدرسة خاصة محددة في دبي، وتُفقَد صلاحيته عند انتهاء خدمة المعلم في تلك المدرسة، ويحلّ «إخطار التعيين» محل «رسالة التعيين» التي كانت الهيئة تصدرها سابقاً.

ويشدد الدليل على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الكادر التعليمي، بمن فيهم مديرو المدارس، أن يحمل أكثر من إخطار تعيين واحد في الوقت نفسه، ما يُرسّخ التزام المعلم بمدرسة واحدة.

واعتمدت الهيئة «قاعدة التسعين يوماً»، وبموجب هذه القاعدة يُطلَب من المعلمين الذين يغادرون المدرسة في منتصف الفصل الدراسي، سواء أتمّوا فترة الإشعار أم لا، الانتظار لمدة 90 يوماً قبل الالتحاق بوظيفة تدريسية جديدة في مدرسة خاصة أخرى في دبي، ولا تُطبَّق هذه القاعدة على المعلمين الذين يُنهون فترة إشعارهم ويغادرون في نهاية الفصل الدراسي.

ويتضمّن الدليل كذلك «استبانة نهاية الخدمة» التي أعدّتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي يتعيّن على المعلم أو مدير المدرسة تعبئتها عند مغادرة المدرسة، وتُعد هذه الاستبانة أداة مهمة لجمع بيانات دقيقة حول معدلات دوران الكوادر التعليمية، وتحليل العوامل المؤثرة فيها، بما يسهم في تطوير السياسات الداعمة لاستقرار الكفاءات التعليمية في دبي.

ووفقاً للدليل، يجب على المعلمين الجدد إكمال برنامج تدريبي تمهيدي قبل البدء في التدريس بالمدارس الخاصة في دبي، ويشمل: الأخلاقيات المهنية، وقوانين وقيم دولة الإمارات، وحماية الطفل، والتعليم الدامج، وجودة الحياة، بالإضافة إلى التوقيع على «مدونة السلوك» التي تُوضّح التوقعات في هذا الشأن.

حماية الطلبة

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية، بهدف تمكين المؤسسات التعليمية من ترسيخ مبدأ المساءلة بين العاملين في القطاع التعليمي، والتعامل مع حالات السلوك الجسيم أو التصرفات غير المهنية التي قد تصدر عن كوادر عاملة في المؤسسات التعليمية المرخصة من الهيئة، بما في ذلك الحالات التي قد تؤدي إلى الفصل أو الاستبعاد، مؤكدة أن الدليل سيدخل حيز التنفيذ فوراً، وينطبق على جميع العاملين المصرح لهم من قبل الهيئة للعمل في المدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز التعليم المهني والمؤسسات التدريبية، ويتضمن الدليل إجراء «استبعاد الكوادر التعليمية» حيث تُعد الإدانات الجنائية، أو الانتهاكات الجسيمة لحماية الطفل، أو المخالفات المهنية الفادحة من المخالفات التي تستوجب الفصل من العمل والاستبعاد من المرة الأولى، في حين أن بعض السلوكيات الأخرى، مثل الاستخدام غير اللائق لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تكرار التصرفات غير الصادقة أو غير المهنية، أو التصرفات التي لا تراعي ثقافة المجتمع المحلي، قد تؤدي أيضاً إلى الاستبعاد إذا كانت جسيمة أو متكررة، ويُمنع الموظف بمجرد صدور قرار الاستبعاد من التقدم لأي وظيفة أو شَغل أي منصب في أي مؤسسة تعليمية خاصة مرخّصة من الهيئة، ويتم إلغاء «إخطار التعيين» الصادر عنها، ويتعين على المؤسسات التعليمية في دبي ضرورة الالتزام بتنظيم برامج تدريبية دورية في مجالات حماية الطلبة، والأخلاقيات، والسلوك المهني، ضمن جهودها لتوفير بيئة تعليمية إيجابية وآمنة.

آمنة المازمي:

• تمكين المعلمين من أولويات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

• إرشادات لاستقطاب معلمين بمعايير مُوحّدة ورفيعة المستوى، وضمان تقديم خدمات تعليمية متكافئة.