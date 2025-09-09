ميثاق 2025-2026 يحدد التزامات الطالب وولي الأمر والمدرسة

حدد ميثاق الشراكة بين المدارس الحكومية واولياء الأمور للعام الدراسي الجاري 2025-2026 التزامات كل من الطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية، بواقع 4 التزامات لكل منهم.

وثيقة تنظيمية

بشكل ميثاق الشراكة الذي اطلعت على تفاصيله "الإمارات اليوم"، وثيقة تنظيمية تحدد بوضوح حقوق وواجبات جميع الأطراف، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة تطلعات الدولة المستقبلية.

علاقة متوازية

ويركز الميثاق على إرساء علاقة متوازنة قائمة على الثقة والتعاون بين المدرسة وولي الأمر، بما يعزز من جودة التعليم ويرسخ القيم الأخلاقية والتربوية في نفوس الطلبة. ويؤكد على أن ولي الأمر شريك أساسي في العملية التعليمية، يتحمل مع المدرسة مسؤوليات مشتركة لضمان نجاح الأبناء أكاديمياً وسلوكياً وصحياً.

التزامات ولي الأمر

وبحسب الدليل، تضمنت التزامات ولي الأمر غرس القيم والسلوكيات الإيجابية في الأبناء، وتعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية لديهم، إلى جانب متابعة انتظامهم الدراسي والتقيد بمواعيد الامتحانات، وتوفير بيئة أسرية صحية داعمة. كما ألزم الميثاق أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة، والتعاون المستمر مع المدرسة لمعالجة أي تحديات تواجه أبناءهم.

التزامات المدرسة

وفي المقابل، تلتزم المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من أشكال التمييز والتنمر، مع ضمان قنوات تواصل فعالة تمكّن أولياء الأمور من متابعة أداء أبنائهم. كما يشمل التزام المدرسة تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلبة، وتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في مرافق المدرسة ووسائل النقل المدرسي، إضافة إلى المحافظة على الممتلكات العامة.

التزامات الطلبة

أما الطلبة، فقد شدد الميثاق على التزامهم بالسلوكيات الإيجابية واحترام القوانين المدرسية، والمواظبة على الحضور والالتزام بالزي الموحد، إلى جانب المشاركة الفاعلة في الأنشطة الصفية واللاصفية، والحفاظ على الممتلكات التعليمية.

حظر التجاوزات

تناول الميثاق تنظيم عملية التقويم والامتحانات، حيث أوجب الالتزام بلوائح التقييم الصادرة عن الوزارة، وحظر أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة العملية التربوية.

إطار شامل

يسري الميثاق لمدة سنة دراسية كاملة قابلة للتجديد تلقائياً ما دام الطالب مقيداً بالمدرسة، ليكون إطاراً شاملاً يضمن نجاح الشراكة بين الأسرة والمدرسة في دعم العملية التعليمية.

دور تكاملي

وتؤكد وزارة التربية والتعليم بهذا الميثاق التزامها بتعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل الدور التكاملـي بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، بما يعكس رؤية الإمارات في إعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية، وقادر على الإبداع والابتكار والمنافسة عالمياً.