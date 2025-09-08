كيف تعالج "التربية" رفض الوالدين إشعارات الغياب والتوقيع وعدم الحضور للمدرسة؟‎

وضعت وزارة التربية والتعليم اجراءات جديدة لمعالجة حالات رفض ولي الأمر إشعارات الغياب، ورفض التوقيع أو الحضور إلى المدرسة في حال غياب أبنه او ابنته.

تعليمات تفصيلية

واصدرت الوزارة تعليمات تفصيلية وآليات توثيق الغياب والحضور للطلبة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المدرسي وضمان حماية حقوق الطفل.

رفض ولي الأمر

وأوضحت الوزارة أنه يتم توثيق حالات الرفض من قبل ولي الأمر عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية (SMS)، على أن تحتفظ المدرسة بنسخة معتمدة من الطلب.

لجنة السلوك

وفي حال إحالة المسألة إلى لجنة إدارة سلوك الطلبة المدرسية، يتم رفع التوصيات المناسبة إلى مدير النطاق الجغرافي، الذي بدوره يرفعها إلى اللجنة المختصة في قطاع العمليات المدرسية لاتخاذ ما يلزم.

الإبلاغ الرسمي

وشددت التعليمات على ضرورة الإبلاغ الرسمي عن تعرض الطفل لأي إهمال أو إساءة أو خطر عبر الجهات القانونية المختصة، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”، إضافة إلى معالجة مثل هذه الحالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

تقديم شكاوى

وسمحت الوزارة لأولياء الأمور بتقديم شكاوى مكتوبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الغياب، على أن تُرفع إلى لجنة سلوك الطلبة المدرسية للنظر فيها. وتُمنح اللجنة ثلاثة أيام عمل لدراسة الملاحظات وإصدار القرار، مع إمكانية رفع التوصيات النهائية إلى إدارة سلوك الطلبة بقطاع العمليات المدرسية في حال عدم التوصل إلى حل.

أدوار ومسؤوليات

وشددت التعليمات على أن إدارة المدرسة تتحمل مسؤولية تطبيق الدليل الإجرائي لغياب وحضور الطلبة بدقة وشفافية، بما يضمن انتظام الطلبة وتحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتربوية.

أبرز المهام

وأوضحت : "من أبرز مسؤوليات المدرسة الالتزام بتسجيل حضور وغياب الطلبة إلكترونياً وفق النظام المعتمد، ومتابعة انتظام الطلبة يومياً بدقة، وضمان إغلاق السجلات الرسمية دون أي تأخير، وتكليف فرق عمل مدرسية متخصصة لمتابعة الظواهر السلوكية وتوثيق الملاحظات، والتواصل مع أولياء الأمور عند الحاجة. والالتزام بحفظ سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة وعدم تداولها خارج الأطر الرسمية".