"التربية" تعتمد ضوابط جديدة للإجازات المرضية الطويلة للطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم الاستثناءات والإجازات المرضية الطويلة للطلبة، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير الدعم الأكاديمي والاجتماعي والنفسي خلال فترات الغياب، بما يعزز جودة التعليم ويراعي احتياجات الطلبة.

الآلية المعتمدة

ووفقاً للآلية المعتمدة، يقوم الأخصائي الاجتماعي أو المرشد الأكاديمي بدراسة حالة الطالب وإعداد ملف متكامل يتضمن التقارير الطبية والاجتماعية والوثائق الرسمية، ليُعرض على اللجنة المدرسية برئاسة المدير. بعد ذلك تتم مراجعة الملف من قِبل لجنة النطاق للتأكد من استيفاء جميع الشروط، ثم يُرفع إلى قطاع العمليات المدرسية الذي يتولى اعتماد القرار النهائي.

خطة علاجية

وشددت الوزارة على أهمية إعداد خطة فردية علاجية لكل طالب بالتنسيق بين المرشد الأكاديمي والأخصائي الاجتماعي، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري من قبل اللجان المختصة، بما يضمن استمرارية التعلم وفاعلية الدعم الأكاديمي والنفسي.

احتساب الغياب

ووضعت الوزارة آلية دقيقة لاحتساب الغياب، حيث يُسجل الغياب الاعتيادي بقيمة يوم واحد، فيما يُسجل الغياب المضاعف بقيمة يومين، وذلك لتوحيد إجراءات المتابعة وتوضيح أثر الغياب على الطالب.

فترة الاختبارات

وتشمل هذه الآلية جميع أيام العام الدراسي، بما فيها الأيام التي تسبق أو تلي الإجازات الرسمية، وفترات الاختبارات النهائية، إضافة إلى الفترات الممتدة ما بين 10 و23 يونيو، ومن 1 إلى 13 يوليو.

مسؤولية وطنية

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في رعاية الطلبة وضمان تحصيلهم العلمي، وتعزيز الانضباط المدرسي، وصولاً إلى تحقيق مخرجات تعليمية وتربوية عالية الجودة.