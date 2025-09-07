كلية الزراعة والطب البيطري توظّف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الغذائي

استعرضت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة عدداً من المشاريع والابتكارات البحثية الرائدة التي توظف من خلالها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025.

وعرض جناح الكلية عدداً من المشاريع البحثية في مجال الإنتاج الحيواني، والإنتاج الزراعي، وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى حلول مبتكرة في مجالات المياه والأعلاف الحيوانية، إضافة إلى مشاريع توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية، والتنبؤ بالأمراض الحيوانية والنباتية، وتحسين جودة الإنتاج وإدارة الموارد بكفاءة.

كما تستعرض الأقسام الأكاديمية الثلاثة للكلية (الزراعة التكاملية، وعلوم الأغذية، والطب البيطري)، البرامج الأكاديمية في البكالوريوس والدراسات العليا، وفق منهج متعدد التخصصات يعتمد على مفهوم الأنظمة الزراعية المتكاملة التي تجمع بين الإنتاج الغذائي، وتصنيع الأغذية، والأعمال التجارية الزراعية، وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وأكد عميد كلية الزراعة والطب البيطري، الأستاذ الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، أن هذه المشاركة تبرز جهود الكلية في الابتكار والبحث العلمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة في الزراعة والطب البيطري، مشيراً إلى أن الكلية تحرص على المشاركة السنوية في المعرض، انطلاقاً من دورها الرائد في دعم جهود الدولة في مجالات الأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز الوعي بالزراعة المستدامة وحفظ الإرث الحضاري.