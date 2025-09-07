سؤال وجواب

تساءل ذوو طلبة عن شروط التسجيل في مدارس الشراكات التعليمية بأبوظبي؟

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بأن مدارس الشراكات التعليمية هي ثمرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى المشغّلون من القطاع الخاص تنفيذ العمليات التعليمية في المدارس الممولة حكومياً، التي تطبّق أعلى المعايير الدولية في مجالي الجودة والمساءلة، مشيرة إلى أن معايير القبول تشترط أن يكون الطلبة مواطنين ومواطنات إماراتيين، أو أبناء وبنات مواطنات إماراتيات، أو أصحاب مراسيم، ومواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي (للالتحاق بالصف الأول وما فوق فقط)، وأن يكونوا من سكان النطاقات الجغرافية المعتمدة للمدارس، وأن يكونوا في سن القبول، وأن يقدموا وثائق التسجيل المطلوبة، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الدائرة.