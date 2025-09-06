"التربية" تمنع تداول الأطعمة غير الصحية في المقاصف المدرسية

منعت وزارة التربية والتعليم تداول الأطعمة غير الصحية في المقاصف المدرسة عبر قائمة معتمدة تشمل الأطعمة الممنوع تداولها أو جلبها من المنزل إلى المدرسة، حفاظاً على صحة الطلبة وسلامتهم الجسدية والذهنية.

قائمة الممنوع

وشملت القائمة التي اطلعت عليها " الإمارات اليوم" اللحوم المصنعة مثل المرتديلا والسجق، والأندومي والمعكرونة سريعة التحضير، إضافة إلى المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، والحلويات الغنية بالسكريات مثل الشوكولاتة والبسكويت المصنع، وكذلك الشيبس والمقرمشات، والكيك والمعجنات المليئة بالدهون والسكريات، والمكسرات المغلفة بالشكولاتة أو الملح، فضلاً عن الفول السوداني ومشتقاته لخطورتها على من يعانون من الحساسية.

توصيات صحية

وأكدت الوزارة أن منع هذه الأطعمة يأتي استناداً إلى التوصيات الصحية العالمية التي تحذر من مخاطرها على صحة الأطفال، إذ تؤدي إلى زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، وتؤثر سلباً على النشاط الذهني والتحصيل الدراسي. وشددت على أن بيئة المدرسة ينبغي أن تكون نموذجاً داعماً للسلوكيات الصحية السليمة.

خيارات غذائية

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة أولياء الأمور إلى التعاون في توفير خيارات غذائية متوازنة لأبنائهم، والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمرتفعة الدهون والسكر.

خط الدفاع

وأكدت أن العادات الغذائية الصحيحة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الطلبة من الأمراض، وتمنحهم القدرة على التركيز والتفوق العلمي.

الوجبة الأهم

كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بوجبة الإفطار، مشيرة إلى أنها الوجبة الأهم في اليوم الدراسي، حيث تزوّد الطالب بالطاقة اللازمة، وتساعد على تنشيط الذاكرة وتحسين مستوى الاستيعاب، فضلاً عن دورها في تقليل الميل إلى استهلاك الأغذية غير الصحية خلال اليوم.

سلوكيات غذائية

واكدت أن غرس السلوكيات الغذائية الصحية في نفوس الطلبة منذ الصغر مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، وهو السبيل الأمثل لتنشئة جيل واعٍ يتمتع بصحة قوية وقدرة عالية على الإنجاز والنجاح.