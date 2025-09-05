«التربية» تعتمد لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجاري، وضمنتها 46 مخالفة لمواجهة الطلبة غير الملتزمين سلوكياً، حيث جاءت موزعة على أربع درجات رئيسة، مع وضع آليات للتعامل مع كل درجة بما يتناسب مع خطورتها، وتهدف اللائحة إلى تعزيز القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلبة، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

الدرجة الأولى

شملت هذه الفئة 11 مخالفة سلوكية بسيطة، أبرزها: التأخر عن الطابور الصباحي أو الحصة الدراسية من دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي أو قصات الشعر اللائقة، وإهمال إحضار الكتب والأدوات الدراسية، وإصدار أصوات غير لائقة في الصف، أو النوم أثناء الحصة، كما تضمنت القائمة إساءة استخدام الأجهزة اللوحية أو الحواسيب وتشغيل الألعاب أو السماعات أثناء الدرس.

وتنص الإجراءات على البدء بالتنبيه الشفهي، ثم الخطّي، وصولاً إلى حسم درجات من مادة السلوك، مع استدعاء ولي الأمر وفتح ملف متابعة للطالب عند تكرار المخالفة.

الدرجة الثانية

تضم مخالفات الدرجة الثانية 11 مخالفة متوسطة الخطورة، من بينها: التغيب عن المدرسة أو الأنشطة من دون عذر، ومغادرة الفصل من دون استئذان، والتحريض على الشجار أو التهديد، والتشبه بالجنس الآخر أو مخالفة قيم المجتمع وعاداته، وإحضار الهاتف المحمول أو إساءة استخدامه، والتدخين داخل الحرم المدرسي، والإساءة اللفظية للطلبة أو الكادر التعليمي.

وتتدرج العقوبات من حسم درجات وإيقاف مؤقت عن الدراسة، إلى إصدار إنذارات كتابية متكررة، مع عرض الطالب على لجنة السلوك لاتخاذ التدابير المناسبة، وصولاً إلى النقل التأديبي في حال الإصرار على المخالفة.

الدرجة الثالثة

تُعد هذه الفئة من المخالفات الخطيرة، وتضم 11 مخالفة مثل التنمر بأشكاله كافة، والغش أو انتحال شخصية الغير، والهروب من المدرسة أثناء الدوام الرسمي، وإتلاف ممتلكات المدرسة أو الحافلات المدرسية، والاعتداء الجسدي غير المؤدي إلى إصابة خطيرة، إلى جانب تصوير أو نشر صور الطلبة والعاملين من دون إذن مسبق، وتقضي اللائحة في هذه الحالات بالإيقاف الفوري عن الدراسة داخل الحرم المدرسي، وتحويل الطالب إلى جهات مختصة لتقويم السلوك، مع استدعاء ولي الأمر، وفي حال تكرار المخالفات يُنقل الطالب تأديبياً إلى مدرسة أخرى مع متابعة مستمرة لحالته السلوكية.

الدرجة الرابعة

وتُعد مخالفات الفئة الرابعة الأكثر خطورة وتضم 13 مخالفة جسيمة، من بينها: الاعتداء الجنسي أو الجسدي المؤدي إلى إصابات، وحيازة أو استخدام الأسلحة، وتعاطي أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وإشعال الحرائق داخل المدرسة، وتسريب أسئلة الامتحانات، والسرقة الممنهجة، والإساءة للأديان أو الرموز السياسية، وبث الأفكار المتطرفة.

وتتخذ الوزارة في هذه الحالات إجراءات فورية تشمل: الإيقاف المباشر عن الدراسة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة، وإحالة الطالب والملف إلى الجهات الأمنية والقانونية المختصة، مع إمكانية الفصل النهائي أو النقل التأديبي وفق القرارات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الغاية الأساسية من اللائحة توفير بيئة مدرسية قائمة على الانضباط والمسؤولية، ترسّخ لدى الطلبة السلوك الإيجابي وتساعدهم على تعديل سلوكياتهم السلبية بما ينسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.