شرطة رأس الخيمة: الأسبوع الدراسي الأول بلا حوادث      

سجّلت شرطة رأس الخيمة، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي، صفر حادث مروري.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن تحقيق هذا المستهدف يعكس نجاح الجهود الشرطية المكثفة، والخطة المدروسة الشاملة التي وضعتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لانطلاقة العام الدراسي، للإشراف على عمليات تنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المنشودة.

وأضافت أن القيادة سخّرت قدراتها، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة في رحلاتهم اليومية من وإلى مدارسهم، حيث اشتملت هذه الإجراءات (إلى جانب الانتشار المكثف لدوريات الشرطة) استخدام الطائرات المسيرة «الدرونز»، لمراقبة الشوارع الحيوية ورصد أي اختناقات أو ازدحامات مرورية فيها ومعالجتها على الفور، مشيدة بتعاون الجمهور (من أولياء الأمور والسائقين ومستخدمي الطرق، فضلاً عن إدارات المدارس وقائدي الحافلات المدرسية) مع التوجيهات الشرطية.

وأكدت كذلك ضرورة استمرارية تعاون الجمهور على وجه العموم مع تعليمات رجال الشرطة وتوجيهاتهم الساعية لتأمين سلامة الطلبة ومستخدمي الطرق، ومنع وقوع الحوادث المرورية، والحفاظ على انسيابية حركة المركبات في طرقاتنا، بما يضمن الوصول الآمن لمستخدميها كافة.

وذكرت شرطة رأس الخيمة أن إدارة المرور والدوريات، ممثلة بفرع التوعية المرورية، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة نفّذتا مع بداية دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية محاضرات تثقيفية وتوعوية لسائقي حافلات مؤسسة مواصلات الإمارات ومشرفيها.