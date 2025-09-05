حظر دخول أو مغادرة طلبة مدارس خاصة دون الـ 15 عاماً بغير مرافق

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي ذوي الطلبة بتحديث الإجراءات الخاصة باستلام وتسليم الطلبة، بناءً على توجيهات دائرة التعليم والمعرفة الخاصة بسياسة النقل المدرسي وسياسة حماية الطلبة.

وألزمت الدائرة المدارس بتوفير مشرفين على الطلبة خلال الوقت الذي يسبق بداية اليوم الدراسي، بما يصل إلى 45 دقيقة، و90 دقيقة بعد انتهائه.

وتفصيلاً، أكدت المدارس في رسائل أرسلتها إلى ذوي الطلبة عبر البريد الإلكتروني - اطلعت «الإمارات اليوم» عليها - أن الأطفال دون سن 15 عاماً باتوا غير مسموح لهم بالوصول إلى المدرسة أو مغادرتها من دون مرافقة شخص بالغ، ويشمل ذلك الذهاب إلى المدرسة أو العودة منها سيراً من دون مرافق بالغ، أو استخدام سيارة أجرة (تاكسي) من أو إلى المدرسة من دون مرافق بالغ، أو استخدام وسائل نقل خاصة أو حافلات غير تابعة للمدرسة من دون مرافق بالغ، وتم اعتماد هذا التوجيه حرصاً على صحة وسلامة ورفاهية جميع الأطفال.

وأشارت المدارس إلى أن طلبة الحلقة الثالثة، وليس من هم أصغر سناً، سيُسمح لهم بالوصول إلى المدرسة أو مغادرتها من دون مرافقة أحد الوالدين أو شخص بالغ موكل منهما، مشيرة إلى أن الدائرة رفضت منح أي استثناءات للطلبة المقيمين بالقرب من المدرسة، والذين كانوا يحضرون إلى المدرسة وينصرفون منها سيراً على الأقدام، وبررت ذلك بأن سلامة الأطفال تعتبر الأولوية القصوى.

ودعت المدارس العائلات المعنية لترتيب الأوضاع المناسبة في موعد أقصاه الإثنين المقبل، حيث لن يسمح اعتباراً من هذا التاريخ لأي طالب دون سن 15 عاماً بمغادرة المدرسة دون مرافق، مشيرة إلى إدراكها أن القرار قد يسبب بعض الإزعاج لبعض العائلات، إلا أنها على يقين بأن ذوي الطلبة يتفقون معها على أن سلامة أطفالهم تأتي في المقام الأول.

إجراءات المغادرة

وأوضحت الدائرة أن المدارس ملزمة بوضع إجراءات لمغادرة المدرسة، بحيث تضمن توافق عملية مغادرة الطالب من المدرسة مع الطرق المصرح بها من أولياء الأمور، حيث سيتم انتقال الطالب من الإشراف المدرسي إلى الإشراف المنزلي، على ألا يتم اصطحاب الطالب من المدرسة إلا من الأشخاص المخولين من ولي أمره، أو إبلاغ أولياء الأمور المدرسة خطياً مسبقا بالأشخاص غير المسجلين سابقا ممن لديهم تصريح دخول دائم، كما يتوجب عليهم تقديم هوية الأشخاص المرشحين، وفي الحالات الطارئة أو عند تغيير الخطط في اللحظات الأخيرة، يجب التواصل مع المدرسة لإبلاغها باسم الشخص الذي سيصطحب الطالب، وعلى المدرسة تسجيل المحادثة واسم الشخص المخول، وإرسال الاسم إلى حراس الأمن والمعلمين والمشرفين على الطالب.

وطالبت الدائرة المدارس بالتحقق من هوية الشخص المرشح لاصطحاب الطالب عند البوابة (بموجب تقديمه ما يثبت هويته)، وعند تسليم الطالب وخروجه من تحت إشراف المدرسة، وإن كان الشخص ينتمي إلى المجتمع المدرسي (مثل أي من الوالدين)، فلا يتطلب تسليم هويته، لأنها مسجلة مسبقاً في السجل المدرسي.

الإشراف

وألزمت الدائرة المدارس بتوفير مشرفين على الطلبة خلال الوقت الذي يسبق بداية اليوم الدراسي بما يصل إلى 45 دقيقة، و90 دقيقة بعد انتهائه، كما يتوجب على المدرسة تعريف أولياء الأمور بتحملهم مسؤولية أبنائهم فيما عدا هذه الأوقات، وفي حال توصيل ولي الأمر لطفله إلى المدرسة دون علم المدرسة، فإن المدرسة لا تتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.

وسمحت الدائرة لطلبة الحلقة الثالثة بالقدوم إلى المدرسة ومغادرتها دون مرافق بموجب موافقة خطية من أولياء الأمور، كما طالبت المدارس بالتأكد من رفع نسب الإجراءات الأمنية الخاصة بضمان الرعاية في المدرسة خلال الفعاليات الخاصة، إضافة إلى الالتزام بوضع أنظمة لإدارة الاختراقات الأمنية لتجنب حدوث واقعة خطرة أو مؤذية، بحيث تشمل تلك الأنظمة منع الدخلاء من الوصول إلى المدرسة من دون تصريح أو إلى معلوماتها السرية.

الحراسة

وأكدت ضرورة وجود حراس الأمن في جميع الأوقات، وعند جميع نقاط الدخول (البوابات)، كما يتوجب عليهم عدم مغادرة مواقعهم ما لم يتم توفير بديل مؤقت لهم، وأخذ الحيطة والحذر، وضمان الأمن والسلامة في حرم المدرسة بدعم من النظام الأمني الخاص بها، والاحتفاظ بسجل للزوار عبر تسجيل أسمائهم وأرقام هوياتهم، فضلاً عن غرض الزيارة.

وشددت على أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، من دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، مشيرة إلى احتفاظها أيضاً بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.

إخلاء مسؤولية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس لا تتحمل المسؤولية عن استخدام طلبة الحلقة الثالثة (وليس الطلبة الأصغر من ذلك) وسائل النقل غير المدرسية، نظراً إلى عدم وجود إشراف مباشر من قبلها على الرحلة في هذه الحالات، حيث يبدأ إشراف المدرسة في هذه الحالة من لحظة دخول الطالب حرم المدرسة.

وللمدرسة الحق في تنظيم قبول استخدام هذه الوسائط واستخدام المسارات المناسبة والمواقف.

وكلفت المدارس بجمع نموذج موافقة موقع من أولياء الأمور، ينص على أنهم يتحملون مسؤولياتهم، وأن المدرسة لن تتحمل اﻟﻤسؤولية في حال وقوع أي حوادث ناتجة عن استخدام وسائل النقل غير اﻟﻤدرسية.

كما يجب أن يتضمن النموذج نقاطاً إضافية بناءً على نوع وسائل النقل غير اﻟﻤدرسية، وأن ولي الأمر يعي تبعات المسافة المقطوعة إلى المدرسة باستخدام وسائل نقل أخرى غير حافلة المدرسة، مثل السكوتر والدراجات.

