بلدية دبي تُطلق مبادرة لصبغ الجدران المتأثرة بالكتابات العشوائية

أطلقت بلدية دبي، بالتعاون مع فريق نبض الإمارات المسجلين في منصة «هيئة تنمية المجتمع» ومنصة «متطوعي الإمارات»، مبادرة مجتمعية لصبغ الجدران المتأثرة بالكتابات العشوائية للمباني، ما يعكس التزام دبي بتطوير بيئة حضرية جذابة بصرياً.

وتأتي المبادرة تزامناً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، بهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

وأكد مدير قسم الرقابة على المباني في بلدية دبي، المهندس عبدالعزيز البلوشي، أهمية إشراك أفراد المجتمع في المحافظة على جمالية مباني الإمارة، حيث شارك أكثر من 60 متطوعاً مع فريق البلدية في صبغ أكثر من 200 سور منذ بداية المبادرة.

وأشار إلى إعداد خطة عمل متكاملة لحصر الأسوار المتأثرة بالكتابات العشوائية، وأخذ عينات من اللون الأساسي للسور لضمان توافقها مع الألوان الجديدة المستخدمة في إعادة الصبغ، تطبيقاً لأعلى معايير الجودة، وضمان رضا وسعادة المتعاملين.

وعبّر المتعاملون والملاك من سكان إمارة دبي عن رضاهم وسعادتهم بهذه المبادرة، باعتبارها خطوة نوعية تعكس حرص بلدية دبي على الاهتمام بالجوانب الجمالية التي تعزز جاذبية المدينة بقدر اهتمامها بالجوانب التنظيمية والرقابية، مثمنين الجهود المبذولة من الجهات المنفذة والمتطوعة، كما عبّر المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة ضمن المبادرة التي تسهم في ترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة، ورفع الوعي بالممارسات السلبية وأثرها على المظهر العام للمدينة.