4000 طالب يتعرفون إلى فرص التوظيف بمعرض جامعة الإمارات

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات معرض التوظيف 2025، الذي أقيم على مدى يومين، تحت شعار «طريقك إلى النجاح»، وسجل حضوراً تجاوز 4000 زائر، من طلبة الجامعة وخريجيها للتعرف إلى الفرص الوظيفية والتدريبية التي وفرتها 46 جهة وطنية ودولية، ليؤكد مكانته كمنصة رائدة تسهم في دعم مسيرة الجامعة الهادفة إلى تمكين طلبتها وخريجيها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، أن المعرض يمثل منصة رئيسة للتواصل المباشر بين الطلبة والخريجين ومؤسسات العمل، ويجسد التزام الجامعة برسالتها الوطنية في إعداد جيل مؤهل قادر على المساهمة في التنمية المستدامة.

وأضاف: «نحرص على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتزويد أبنائنا بالمهارات والمعارف اللازمة، بما يعزز من فرص توظيفهم، ويدعم جهود التوطين»، موضحاً أن «الجامعة لا تكتفي بمنح الشهادة، بل تعمل على إعداد الشخصية القيادية، والمهارات المستقبلية، وروح الابتكار وريادة الأعمال».

وشهد المعرض تقديم العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل متخصصة في كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الوظيفي.