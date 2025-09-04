تجاوزات سائقي «حافلات مدرسية» تربك السير في الأحياء السكنية صباحاً

رصد قائدو مركبات تجاوزات وسلوكيات سلبية لبعض سائقي الحافلات المدرسية الخاصة، داخل الطرق المزدوجة في الأحياء السكنية، خصوصاً خلال رحلة الذهاب إلى المدرسة صباحاً، التي تتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن أبرز التجاوزات هو الوقوف المفاجئ وفتح ذراع «قف»، بما لا يدع مجالاً للمركبات الأخرى لترك مسافة كافية، وعدم استخدام مسرب الخدمات المجاور لمنزل الطالب، والوقوف في الجانب الآخر من المنزل.

وأكدت شرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل ضرورة التزام سائقي الحافلات المدرسية بالضوابط المقررة لفتح ذراع «قف»، بما يضمن سلامة الطلبة، داعية أولياء الأمور إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي تجاوزات يرتكبها سائقو الحافلات المدرسية.

وتفصيلاً، ذكر سائقون وأولياء أمور يقومون بتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم بمركباتهم الخاصة، أن بعض قائدي الحافلات المدرسية الخاصة لا يلتزمون بالمعايير والضوابط الموضوعة للوقوف الآمن على الطريق، لاسيما صباحاً، في الطرق الداخلية بالأحياء السكنية.

وقال (أبوعبدالله) إن بعض قائدي الحافلات المدرسية يتوقفون بشكل مفاجئ من دون أي علامات تحذيرية، الأمر الذي لا يترك مجالاً للمركبات القادمة من الخلف للوقوف على بعد خمسة أمتار كما هو مقرر.

وذكر كريم محمد أنه اعتاد التوجه إلى عمله مبكراً خلال فترة توجه الطلبة إلى مدارسهم، مشيراً إلى أن أبرز ما يرصده هو توقف الحافلات فترة طويلة من أجل صعود الطالب للحافلة «وهو أمر جيد لضمان سلامة وأمن الطالب، لكنه يتسبب في تعطيل حركة السير والمرور، إذ كان في إمكانه الوقوف في مكان مناسب وأقرب إلى منزل الطالب، من دون أن يتسبب في تأخير الآخرين عن الوصول إلى وجهاتهم».

ولفتت نهى سامي إلى أن من أبرز المواقف التي تشاهدها، وسبب لها إرباكاً أثناء القيادة صباحاً، توقف الحافلة المدرسية من دون فتح ذراع «قف»، إذ لا تعرف وقتها هل عليها أن تتوقف أم تواصل القيادة، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يقوم سائق الحافلة المدرسية بالإشارة إليها بيده للتحرك، لكنها لا تعرف سبب وقوفه في مسار حركة المركبات بهذه الصورة.

وأكد آخرون أهمية إلزام سائقي الحافلات المدرسية بضوابط الوقوف الآمن على الطريق، وتخصيص أماكن توقف داخل الأحياء السكنية، بما يضمن سلامة الطالب أثناء الصعود والنزول من الحافلة، بما يحقق انسيابية في حركة السير أمام المركبات الأخرى، خصوصاً في طرق الأحياء السكنية.

من جهتها، ألزمت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية بخمسة ضوابط عند استخدام ذراع «قف»، حتى لا تتسبب في عرقلة السير والمرور، إذ ألزمت الشركات المشغّلة للحافلات المدرسية بأن توقف الحافلة أمام منزل الطالب، إلا في حال وجود عرقلة أو أعمال طرق، وعدم التوقف على الطرق السريعة والرئيسة، وكذا مواقف الحافلات العامة الموجودة على الطرق الرئيسة، لأنها تعتبر مناطق غير آمنة لنزول الطلبة وصعودهم، كما ألزمتها بعدم فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية في حال وجود الطالب داخل منزله، حتى لا تتسبب في ازدحام مروري على الطرق.

وذكرت أنه يمكن للسائقين التظلم على مخالفة عدم التوقف عند رؤية ذراع «قف»، وقيمتها 1000 درهم، وإلغاؤها في حال ثبت عدم التزام سائقي الحافلات المدرسية بضوابط استخدام الذراع، وفتحها في الأماكن والمواقف غير المخصصة.

بدوره، أكد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) أنه اتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز السلامة في قطاع النقل المدرسي بإمارة أبوظبي، شملت تنفيذ جولات تفتيش دورية للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية، وتنظيم ورش تدريبية لتوعية المشغلين والسائقين والمشرفات ومنسقي الحركة، وضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

وحث أولياء الأمور والجمهور على التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن والسلامة.

ونظم، أخيراً، سلسلة ورش توعية استهدفت السائقين والمشرفين ومنسقي الحركة المرورية، داعياً أولياء الأمور إلى الالتزام بمعايير القيادة الآمنة في محيط المدارس، والتنسيق مع المشرفين عبر تطبيق «سلامة»، لضمان رحلات مدرسية آمنة.

التوقف التام عند فتح إشارة «قف»

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التوقف التام عند فتح إشارة «قف» الجانبية بالحافلات المدرسية، بحيث يلزم التوقف التام لجميع المركبات على «الطرق المفردة» في الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأشارت إلى أن الطرق المزدوجة يتم فيها التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأكدت أنها تطبق المادة (91) «عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة إشارة (قف) الخاصة بحافلات طلبة المدارس»، بغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.