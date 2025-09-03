مدارس حكومية تشدد: الغياب غدًا الخميس دون عذر يُحتسب يومين

شددت إدارات مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على الطلبة وأولياء الأمور أن غياب الطلبة يوم غدٍ الخميس 4 سبتمبر الجاري، دون عذر مقبول، سيُحتسب غيابًا مضاعفًا (يومان)، نظرًا لكونه يسبق إجازة رسمية، داعيةً أولياء الأمور إلى التعاون الجاد ومتابعة انتظام أبنائهم في الحضور.

واكدت الإدارات عبر مخاطبات موجهة لأولياء الأمور والطلبة على أن أنظمة المتابعة والتواصل الفوري مع أولياء الأمور مفعلة بالكامل، وسيتم إخطارهم فورًا بأي حالة غياب، مع التنبيه بأن تجاوز الطالب 15 يومًا من الغياب يترتب عليه رفع الملف للإدارات المختصة والجهات المعنية .

واشارت الإدارات إلى أن الحد الأقصى المسموح به للغياب غير المبرر هو 5 أيام في كل فصل دراسي و15 يومًا في العام، وفي حال تجاوزه، فإن الطالب قد يُجبر على إعادة السنة الدراسية كاملة.

وأكدت المدارس على ضرورة الالتزام الصارم بالحضور المدرسي، باعتباره شرطًا أساسيًا للنجاح والتفوق الدراسي، مشددةً على أن أي غياب غير مبرر سيُقابل بإجراءات فورية وحازمة وفق الدليل الإجرائي المعتمد.

وأفادت بأن الانضباط المدرسي مسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة، وأن أي تقاعس في مسألة الحضور سيُقابل بتطبيق صارم للإجراءات حفاظًا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي.