ذوو طلبة يشكون فرض مدارس خاصة رسوم استخدام خزائن حفظ الكتب

شكا أولياء أمور فرض مدارس خاصة رسوماً إضافية على استخدام خزائن حفظ الكتب، معربين عن استيائهم من هذا الإجراء الذي وصفوه بـ«غير المبرر» ويفتقر إلى الشفافية، ويثقل كاهل الأسر، لاسيما أن تلك المدفوعات غير مدرجة في بطاقة الرسوم أو العقود الموقعة مع أولياء الأمور، فيما قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «لا يحق لأي مدرسة فرض رسوم إضافية على خدمات لم تُدرج ضمن بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة، مشددة على وجوب التزام المدارس بالشفافية وإبلاغ أولياء الأمور مسبقاً بكل التكاليف قبل بدء العام الدراسي».

بدورها أفادت إدارة إحدى المدارس الخاصة لـ«الإمارات اليوم» بأن خدمة خزائن حفظ الكتب اختيارية وليست إلزامية، مقابل رسوم رمزية سنوية، ويختار الطالب وأسرته الاستفادة منها من عدمه.

غياب الشفافية

وتفصيلاً، أعرب ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» عن استيائهم من فرض مدارس خاصة رسوماً إضافية مقابل تمكينهم من استخدام خزائن حفظ الكتب، قائلين: «اضطررنا إلى سداد مبالغ منفصلة لكل طالب في المرحلة الثانوية، في حين أُعفي طلاب المراحل الأخرى»، واصفين هذا الإجراء بأنه غير مبرر ويفتقر إلى الشفافية ويزيد الأعباء المالية على الأسر، متسائلين: لماذا لم تُعلن هذه الرسوم بوضوح منذ البداية؟ وهل يحق للمدرسة استحداث مثل هذه التكاليف من دون إدراجها في العقود الرسمية؟

وقالت (فاطمة - ع)، وهي أم لثلاثة أبناء في المرحلة الثانوية، إنها فوجئت باضطرارها إلى دفع رسوم منفصلة لكل واحد من أبنائها الثلاثة مقابل استخدام خزائن حفظ الكتب داخل المدرسة، رغم أن الخدمة يفترض أن تكون تسهيلاً لا عبئاً إضافياً، موضحة أن الرسوم لم تُذكر ضمن بطاقة الرسوم الدراسية أو عقد المدرسة مع أولياء الأمور.

إجمالي الكلفة

أما (ياسمين - ح)، وهي أم لطفلين في المرحلة الثانوية وطفلة في المرحلة الابتدائية، فأكدت أنها اضطرت أيضاً إلى حجز خزائن لأبنائها الكبار نظراً لعدم قدرتهم على حمل كل الكتب يومياً في الحافلة المدرسية، خصوصاً أن معظم هذه الكتب لا يحتاجون إليها في المنزل، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية أصبحت مرتفعة مع إلزام أولياء الأمور بدفع رسوم عن كل خزانة على حدة، في حين لا تُفرض هذه الرسوم على ابنتها الصغيرة في المرحلة الابتدائية.

وأشارت (م -ع)، وهي أم لطالبين في المرحلة الثانوية، إلى أنها لم تُخطر مسبقاً بوجود أي رسوم إضافية تتعلق باستخدام خزائن الكتب، ولم تجد أي إشارة إليها في بنود العقد المدرسي أو بطاقة الرسوم المعتمدة، موضحة أنها اضطرت لدفع الرسوم حفاظاً على راحة أبنائها وتجنّبهم عناء حمل الكتب الثقيلة يومياً، معتبرة أن فرض مثل هذه الرسوم المفاجئة يفتقر إلى الشفافية ويثقل كاهل الأسر التي تتحمّل أصلاً التزامات مالية كبيرة مع بداية كل عام دراسي.

خدمة اختيارية

وقالت مديرة إحدى المدارس الخاصة، منكشي داهيا، إن «الطلاب لديهم خيار الحصول على خزائن آمنة لحفظ متعلقاتهم الشخصية داخل المدرسة، وتُعد هذه الخدمة اختيارية بالكامل مقابل رسوم رمزية سنوية»، موضحة أن الخدمة متاحة منذ أعوام عدة، ويُترك القرار للطالب وأسرته بشأن الاستفادة منها.

وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من رسالة تلقاها أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني من إحدى المدارس الخاصة، أعلنت الإدارة عن إلزام جميع طلاب المرحلة الثانوية باستخدام الخزائن لحفظ أغراضهم الدراسية بشكل آمن ومنظّم، والتخفيف من عبء حمل الحقائب الثقيلة يومياً، مؤكدة أن الخزائن تتوافر برسوم سنوية غير قابلة للاسترداد قدرها 54 درهماً، ويتم تسديدها إلكترونياً عبر بوابة أولياء الأمور أو تطبيق مخصص لذلك.

وشددت على أهمية إحضار الطلاب أقفالهم الخاصة، مع تحمّل مسؤولية مفاتيحهم ومحتويات خزائنهم، علماً بأن الخزائن تُخصَّص بشكل فردي ولا يجوز مشاركتها، ويُسمح باستخدامها قبل التسجيل، وأثناء الاستراحة، وبعد انتهاء الدوام المدرسي.

وأكدت الإدارة عبر رسالتها، أنها غير مسؤولة عن فقدان أو نسيان أي متعلقات شخصية داخل الخزائن، وأهابت بجميع الطلاب استخدام هذه الخدمة بوعي ومسؤولية، وشددت على أولياء الأمور إتمام عملية الدفع في موعد أقصاه يوم الأحد المنصرف 31 أغسطس 2025 للاستفادة من خدمة الخزائن.

بطاقة الرسوم

من جانبها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «لا يحق للمدرسة إضافة أية خدمات برسوم غير متضمَّنة في بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة»، داعية أولياء الأمور إلى قراءة بنود عقد المدرسة وولي الأمر بعناية، وبطاقة الرسوم المدرسية، مؤكدة جاهزية فرق العمل المختصة لمتابعة ملاحظاتهم بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تراعي مصالح الطرفين.

وأكدت ضرورة التزام كل مدرسة خاصة في دبي بالرسوم المنصوص عليها في عقد المدرسة وولي الأمر، والذي يوقّع عليه ولي الأمر، وما يتضمنه هذا العقد من بيانات تفصيلية للرسوم المعتمدة من الهيئة.

ولفتت إلى أنه يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على بطاقة الرسوم المدرسية في مدرسة أبنائهم عبر موقعها الإلكتروني أو موقع المدرسة، حيث تتضمن البطاقة جميع الرسوم الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة، بالإضافة إلى الرسوم الاختيارية، والتي لا تشمل رسوماً تتعلق باستخدام الطلبة لخزائن حفظ الكتب.

وتابعت: «يتضمن عقد المدرسة وولي الأمر تسعة أقسام رئيسة، توضِّح مسؤوليات كل منهما، وتشمل تسجيل الطلبة، والمنهاج التعليمي والبرامج الدراسية التي تطبقها المدرسة، والرسوم المدرسية متضمنة سياسة التسجيل واسترداد الرسوم المدرسية، وآلية التواصل مع المدرسة، والحضور والانضباط في المواعيد، والضوابط السلوكية، والصحة والسلامة، والمواصلات، وآلية التظلم».

ذوو طلبة:

• الكلفة «مرتفعة» مع إلزامنا بسداد رسوم عن كل خزانة على حدة.

أمهات:

• اضطررنا إلى دفع الرسوم لنجنب أبناءنا عناء حمل الكتب الثقيلة يومياً.

إدارة مدرسة:

• خدمة خزائن حفظ الكتب اختيارية بالكامل وليست إلزامية.