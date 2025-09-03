تفعيل النطاق الرقمي الجديد للطلبة والمعلمين في المدارس

أعلنت مدارس حكومية عن تفعيل النطاق الرقمي الموحد للطلبة والمعلمين والإداريين، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، ضمن مستجدات العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأفادت إدارات المدارس بأن هذه المرحلة، من مشروع توحيد النطاق الرقمي في الميدان التربوي، تشمل تفعيل الحسابات الجديدة للطلبة والمعلمين والإداريين، عبر الانتقال إلى النطاق الموحد @moe.sch.ae، على أن تبقى كلمة المرور من دون أي تغيير، بما يسهم في ترسيخ الهوية الرقمية الموحدة وتسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية الإلكترونية.

وأكدت المدارس أن جميع البيانات والملفات والمحتويات محفوظة بالكامل وآمنة، ولن يطرأ عليها أي تأثير جراء عملية الانتقال، موضحة أن المشروع يضمن أعلى مستويات الأمان والحماية للبيانات، إضافة إلى توحيد الهوية الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع التربوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

في سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً إرشادياً جديداً، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يوضح آلية إعادة تعيين كلمة المرور ذاتياً، لتمكين الموظفين من إدارة حساباتهم الإلكترونية بسهولة وأمان، ويغطي الدليل خطوتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتسجيل الدخول للمرة الأولى وتأمين الحساب عبر رقم الهاتف المتحرك، والثانية تُمكّن الموظف من إعادة تعيين كلمة المرور عند نسيانها دون الحاجة للتواصل المباشر مع الدعم الفني.

وتبدأ عملية تسجيل الدخول الأولى بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور عبر صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالأنظمة، ثم يُطلب من الموظف تسجيل رقم هاتفه المتحرك لمرة واحدة فقط ليكون وسيلة أساسية للتحقق من الهوية لاحقاً. ويتضمن ذلك اختيار رمز الدولة (971+) وإدخال الرقم، ثم اجتياز التحقق الأمني عبر الرموز المرئية، يلي ذلك استقبال رسالة نصية تحتوي على رمز مكون من ستة أرقام يتم إدخاله لتأكيد نجاح تسجيل الهاتف كوسيلة لحماية الحساب.

أما في حال نسيان كلمة المرور، فقد أتاحت الوزارة خدمة إعادة التعيين الذاتي مباشرة من شاشة تسجيل الدخول عبر خيار «نسيت كلمة المرور»، ويقوم الموظف بإدخال بريده الإلكتروني ورموز التحقق، ثم كتابة رقم هاتفه المسجل مسبقاً واختيار وسيلة التحقق عبر رسالة نصية. وبعد استلام رمز التحقق وإدخاله في الخانة المخصصة، يمكن للموظف إنشاء كلمة مرور جديدة قوية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخدمة هو تعزيز الأمان الرقمي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع، مع تقليل الاعتماد على الدعم الفني، ودعت الموظفين إلى التواصل مع فريق الدعم عبر البريد الإلكتروني SD@moe.gov.ae في حال واجهتهم أي صعوبات تقنية أثناء تنفيذ الخطوات، بما يضمن أعلى معايير الحماية للبيانات وسهولة الوصول إلى الحسابات.