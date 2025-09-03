مدارس تضع خططاً استباقية لمواجهة تقلبات الطقس

أكدت مدارس حكومية وخاصة وضع خطط استباقية لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة، اليوم وغداً.

وشددت على أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لها، وأنها تقوم باتباع معايير الأمن والسلامة خلال الطقس السيئ والأجواء الممطرة، عبر حصر المخاطر، واتباع وتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية.

ودعت الطلبة وذويهم، في حال شهدت الدولة أمطاراً خلال اليومين المقبلين، إلى تجنب المناطق التي تنخفض فيها الرؤية، أو تصعّب من الوصول إلى الحافلة.

وتفصيلاً، أكد الإداريون في مدارس حكومية وخاصة: أحمد العلبي، ومحمد سمير، ومها يوسف، وفاطمة كرم، لـ«الإمارات اليوم»، أن أنظمة المتابعة المدرسية تصلها يومياً تقارير وتوقعات الطقس الرسمية، مشيرين إلى أنه في حال التنبؤ بوجود تغيرات في الطقس، مثل الضباب وتدني الرؤية، أو الأمطار أو الرياح الترابية العنيفة، يتم الاستعداد مسبقاً لتفعيل خطط الطوارئ لضمان أمن وسلامة الطلبة، وإرسال إشعارات لذوي الطلبة بإجراءات السلامة الواجب اتخاذها.

وأضافوا أن كل مدرسة ملزمة بتوظيف مسؤول عن التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في حالات سوء الأحوال الجوية، والامتثال لتعليماتها في حال تم إقرار تعطيل الدوام، والنظر في إمكانية تأخير الدوام في حالات الطقس الصعبة، بالتنسيق مع مشغلي الحافلات، والتواصل مع الطلبة وذويهم، وإبلاغهم عن أي حالة تعطيل أو تأخير للدوام، لافتين إلى أن المخاطر التي تصاحب المطر وسوء الأحوال الجوية تنحصر في ست حالات، تتضمن: زيادة احتمالات الانزلاق، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، والخلل في تقدير مسافات توقف الحافلات، وتعطل المركبات في تجمعات المياه، وسقوط لافتات أو معدات من أماكن مرتفعة، إضافة إلى المخاطر الكهربائية.

وأوضحوا أن الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس، تشمل التأكد من وجود الهيئة التمريضية أثناء هطول الأمطار، وتوافر جميع معدات الإسعاف الأولية، والاتصال بأولياء الأمور وإخبارهم بالمستجدات، وتسجيل متطوعين من المدرسين والعاملين في المدرسة لمساعدة المركبات العالقة أو حالات الطوارئ، بجانب توفير مكان آمن لتجميع الطلبة أثناء الأمطار الشديدة، وإطفاء جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، والاتصال بالهيئات ذات العلاقة في حال الطوارئ.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية وقوف الحافلة بجوار الرصيف عند صعود ونزول الطلاب، والتأكد من صلاحية الحافلات من حيث جودة الإطارات والمرايا الجانبية وماسحات الزجاج وإشارات التنبيه للوقوف، كما يجب على مشرفي الحافلات توخي الحذر عند صعود الطلبة ونزولهم، والبقاء قرب المباني المدرسية عند اللزوم وعند توقع إخلاء المدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار مسؤول النقل المدرسي بمدرسة خاصة، علي جعفر، إلى تدريب سائقي النقل المدرسي، للتركيز على كيفية التصرف أثناء تقلبات الطقس والضباب، بهدف المحافظة على سلامة الطلبة، والتأكد يومياً من توافر عوامل السلامة في الحافلات المدرسية من طفايات حريق وصندوق إسعافات أولية وأحزمة الأمان، لافتاً إلى أن مشغلي الحافلات المدرسية ملزمون أيضاً بمراقبة حالة الطقس من خلال التنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومع إدارة المدارس في حال تأخير الدوام أو تعطيله أثناء حالات الطقس الصعبة، إضافة إلى التأكد من حصول السائقين والمشرفات على التدريب اللازم، للتصرف في مثل هذه الحالات.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع البرق والرعد أحياناً، وسقوط حبات برد صغيرة، خصوصاً اليوم وغداً، نتيجة تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة.

• 6 مخاطر تواجهها المدارس في حال الأمطار الشديدة.