مسح تشخيصي للطلبة لإعداد خطط تعليمية مناسبة

أعلنت مدارس حكومية إجراء المسح التشخيصي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 في جميع المواد على الطلبة بمختلف حلقات التعليم، للوقوف على مستوياتهم الأكاديمية ورفع كفاءة المتعلمين.

وأفادت إدارات مدارس في مخاطبات، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن تنفيذ المسح للطلبة بدأ مع انطلاق الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجاري.

وأوضحت أن المسح يغطي جميع المواد الدراسية، حيث يؤدي الطلبة الاختبارات داخل الحصص الدراسية وفق خطة منظمة يشرف على تنفيذها معلمو المواد، كل حسب الجدول الدراسي المقرر.

وأكدت الإدارات أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الطلبة منذ بداية العام، عبر قياس مستوياتهم الأكاديمية بدقة، بما يوفر بيانات واضحة للمعلمين تساعدهم في إعداد خطط تعليمية مناسبة، تستجيب لاحتياجات الطلاب، وتعمل على تطوير مهاراتهم بشكل مستدام.

وأوضحت أن تطبيق المسح التشخيصي يعزز من قوة انطلاقة العام الدراسي الجديد، مشددة على أهمية تعاون أولياء الأمور والطلبة لإنجاح هذه العملية.