مدارس تبدأ تطبيق مؤشرات السلوك المتميّز بين الطلبة

بدأت المدارس الحكومية تطبيق منظومة متكاملة لقياس السلوك المتميّز بين الطلبة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم (8181/158)، حيث أعدّت لجان إدارة السلوك في المدارس مؤشرات ومعايير دقيقة، تضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ القيم التربوية، وبناء جيل واعٍ ومسؤول.

وأفادت الإدارات في تعميم للمدارس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المنظومة تركّز على غرس قيم الانضباط الذاتي وتحمّل المسؤولية، عبر التزام الطلبة بالقوانين والأنظمة المدرسية داخل الصفوف وخارجها، والمثابرة على الحضور والمواظبة، بما يعكس صورة نموذجية للطالب المتميّز المنضبط.

وتركز المدارس على تنمية روح التعاون بين الطلبة، وتشجيعهم على تبادل الاحترام والمساعدة المستمرة، وإشراكهم في الأنشطة الصفية والجماعية التي تدعم العمل بروح الفريق، وتعزز الانسجام داخل المجتمع المدرسي.

وأوضحت أن المؤشرات المعتمدة تولي اهتماماً خاصاً بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية، فضلاً عن تنمية وعي الطلبة بأهمية الغذاء الصحي والرياضة، كما يبرز في الخطة دور الأنشطة الثقافية والوطنية في تعزيز الهوية الإماراتية والاعتزاز بالتراث، مع الانفتاح الإيجابي على الثقافات الأخرى من خلال الفعاليات التفاعلية.

وأكدت المدارس أهمية مشاركة الطلبة في المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المدرسي ككل، كما يتم تشجيعهم على الإبداع والابتكار، عبر طرح أفكار ومشروعات رائدة تخدم البيئة المدرسية، وتعالج التحديات بطرق مبتكرة.

وتابعت: «في ختام العام الدراسي، يتم احتساب الدرجة النهائية للسلوك المتميّز (بمعدل خمس درجات للطالب المتميّز) وفق القرار الوزاري، وذلك بعد متابعة دقيقة ومستدامة من قبل لجنة إدارة السلوك، التي حرصت على أن تكون هذه المؤشرات شاملة لكل أبعاد شخصية الطالب الأكاديمية والاجتماعية والإنسانية».

وأكدت الإدارات أن هذا التوجه يعكس حرصها على إعداد جيل قيادي مبدع، قادر على تحمل المسؤولية، ومتمسك بالقيم الوطنية، ومنفتح في الوقت نفسه على ثقافات العالم.