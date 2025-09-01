شرطة دبي تعزز ثقافة الأمن والسلامة بين الطلبة

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مدرسة الألفية - فرع من أكاديمية جيمس ولينغتون، بهدف تعزيز أطر التعاون والتكامل في المجالات التعليمية، وتبادل الخبرات في الخطط التطويرية والأكاديمية، بما يسهم في رفع مستوى جودة التعليم، وترسيخ قيم الأمن والسلامة بين الطلبة.

وقّع الاتفاقية عن شرطة دبي المشرف العام على مدارس حماية بالوكالة مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، العميد بدران سعيد الشامسي، وعن مدرسة الألفية مديرة المدرسة، أمبيكا غولاتي، بحضور مدير مكتب مدارس حماية، المقدم عبدالله السويدي، ورئيس قسم البنين، النقيب محمد أحمد بن شفيا، وعدد من طاقم مدارس حماية.

وتنصّ المذكرة على تطوير برامج وأنشطة مشتركة في مجالات التعليم والتعلم، وإعداد الخطط التطويرية والتشغيلية، وتفعيل دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتبادل الخبرات في استراتيجيات التدريس الحديثة، إضافة إلى برامج الرفاهية والأمن والسلامة، ودمج أصحاب الهمم، كما ستقوم شرطة دبي بعقد ندوات توعوية للطلبة حول مختلف جوانب السلامة، وتوفير فرص للتواصل مع المواطنين، لتعزيز فهم الثقافة المحلية.

وأكّد العميد بدران الشامسي أن المذكرة تأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي في دعم المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية آمنة تعزز من جودة الحياة للطلبة.

وقال: «نحرص من خلال هذه الشراكة على تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين الطلبة، وتبادل أفضل الممارسات الأكاديمية، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية دبي في بناء مجتمع متكامل وآمن».

من جانبها، أكّدت أمبيكا غولاتي أن التعاون مع شرطة دبي يُمثّل إضافة نوعية لمدرسة الألفية.

وقالت: «نحن سعداء بالعمل مع شرطة دبي، لتعزيز برامجنا التعليمية والتربوية، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي بشكل عام».

وتستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يُرسّخ العلاقة التكاملية بين شرطة دبي والمؤسسات التعليمية في الإمارة.