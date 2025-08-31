«حمدان بن راشد للعلوم» تنظم لقاءً تعريفياً لطلبة «التربية الابتكارية»

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتعليمية لقاء تعريفياً لطلبة الدفعة السابعة من برنامج ماجستير «التربية الابتكارية»، بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر المؤسسة بدبي، بحضور ممثلين عن المؤسسة والجامعة والطلبة المقبولين.

ويأتي اللقاء ضمن جهود المؤسسة لتمكين الكفاءات التربوية الوطنية وتزويدها بالأدوات المعرفية والمنهجيات المبتكرة، بما يحقق استدامة التطوير التعليمي في الدولة ويواكب أفضل الممارسات العالمية في إعداد القيادات التربوية.

وأكدت المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز في المؤسسة، خولة بحلوق، أهمية البرنامج في بناء قدرات المعلمين والتربويين وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية فاعلة في المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى الشراكة البنّاءة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، مشيدةً بدورها في دعم البرامج الأكاديمية وتطوير المحتوى التعليمي.

وأوضحت أن «برنامج ماجستير التربية الابتكارية يجسّد رؤية المؤسسة في دعم المتميزين، وتوفير بيئة أكاديمية نوعية تعزز من جاهزية النظام التعليمي لمتغيرات المستقبل».

وقالت إن البرنامج يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القيادة التربوية ونشر ثقافة الابتكار في الأداء التعليمي، مؤكدة أن استمرار استقطاب الطلبة يعكس ترسيخ الابتكار في الوعي التربوي ومواكبة المتغيرات التعليمية. وأعربت عن تمنيات المؤسسة للطلبة بمسيرة دراسية مثمرة وتجربة مهنية ناجحة.

وقدّم منسق البرنامج وأستاذ في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الإمارات، البروفيسور أحمد قبلان، شرحاً حول الخطة الأكاديمية للبرنامج الذي يمتد 18 شهراً ويُعقد بنظام مرن في عطلة نهاية الأسبوع، ويشمل مجالين رئيسين هما الابتكار في التدريس والابتكار في القيادة المدرسية، مع التركيز على التفكير التصميمي والقيادة التربوية المبتكرة والتكنولوجيا في التعليم.

وينضم إلى الدفعة السابعة في العام الأكاديمي 2025-2026 نحو 22 معلماً وقيادياً تربوياً، بينهم 10 حصلوا على منح دراسية من المؤسسة، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للملتحقين بالبرنامج منذ انطلاقه في عام 2019 إلى 130 منتسباً، بينهم 72 طالباً وطالبة استفادوا من منح دراسية كاملة.

واستعرضت المؤسسة إحصاءات الدفعات الست الأولى التي بلغ عدد منتسبيها 108 مشاركين، ما يعكس التوسع المتواصل والإقبال المتزايد على البرنامج، بوصفه منصة أكاديمية متخصصة تلبي احتياجات الميدان التربوي، وتسهم في تحقيق التوجهات الوطنية نحو التميز في التعليم في ظل الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.

