ابتكار مركب حيوي للتغليف لإطالة عمر المنتجات الغذائية والأدوية

ابتكرت عضو هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، الدكتورة رهف عجاج، مواد صديقة للبيئة «قابلة للتحلل الحيوي» تستخدم في التغليف المستدام بدلاً من البلاستيك التقليدي، ما يمثل تطوراً مهماً في مجال مواد التغليف النشطة، حيث يجمع بين مواد طبيعية مستخلصة من النباتات، ومركب مُصنّع خصيصاً لتعزيز الخصائص المضادة للأكسدة وتعزيز مقاومة الرطوبة، وحصلت من خلال ابتكارها على براءة اختراع من المكتب الألماني للبراءات والعلامات التجارية.

وقالت رئيس قسم الصحة البيئية والعامة في جامعة أبوظبي، الدكتورة رهف عجاج، إن الغلاف يحمل إمكانات واعدة في عدد من القطاعات، منها قطاع الأغذية، إذ يمكن أن يسهم في إطالة عمر المنتجات وحمايتها من التلف، بينما يقدم في المجال الصحي حلولاً أكثر أماناً وكفاءة لأنظمة توصيل الدواء.

وصُمم هذا الغلاف بتركيبة توازن بين المتانة والمرونة، ما يجعله مناسباً للتطبيق الصناعي.

وأضافت: «تعكس براءة الاختراع هذه ثمرة سنوات من البحث التطبيقي الهادف إلى استبدال البلاستيك الضار ببدائل مستدامة، ومن خلال تصنيع مركب حيوي نشط جديد تمكّنا من تطوير مادة تجمع بين القيمة البيئية والكفاءة الوظيفية»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في إيجاد بدائل مستدامة للبلاستيك التقليدي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الدائري.