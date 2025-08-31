سؤال وجواب

. تساءل باحثون عن المعايير المطلوبة للقبول في برنامج «كن معلماً»؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن برنامج «كن معلماً»، هو برنامج توظيف يفتح المجال أمام الأفراد من جميع القطاعات والمجالات، للمساهمة بخبراتهم الحياتية أو المهنية في إثراء الفصول الدراسية.

وأضافت أن البرنامج يتضمن دبلوم دراسات عليا معتمداً في مجال التعليم، مدته عام دراسي واحد، ويهدف إلى تدريب المهنيين من مختلف التخصصات ليصبحوا معلمين مؤهلين للانضمام والعمل في مدارس الشراكات التعليمية، مشيرة إلى أن معايير القبول أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها، وحاصلاً على البكالوريوس (في أي مجال) من جامعة معتمدة، ويبلغ من العمر 25 عاماً فما فوق.