جامعة خليفة تختتم النسخة الثالثة من مسابقة الحرم الجامعي الأخضر

اختتمت جامعة خليفة بنجاح النسخة الثالثة من مسابقة الحرم الجامعي الأخضر لعام 2025، وهي مبادرة تسعى إلى الإسهام في تحقيق الاستدامة، وتُمكّن طلبة البكالوريوس من أنحاء دولة الإمارات من تصميم حلول مبتكرة تتماشى مع الأهداف المحورية للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأكدت جامعة خليفة التزامها بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال العديد من المبادرات داخل الحرم الجامعي وخارجه في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة وتقنيات الوقود الأحفوري المتقدمة والمياه والبيئة، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام من المسابقة ركّزت على الهدف الـ11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف الـ12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، من أهداف التنمية المستدامة. وتحرص جامعة خليفة على تعزيز المحافظة على الطاقة والمياه في مرافقها ومبانيها، وعلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية ضماناً لاعتماد أفضل الممارسات للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتشمل هذه المبادرات خطوات لتحسين كفاءة الطاقة في الحرم الجامعي، وخفض التكاليف التشغيلية والبصمة الكربونية، مع دعم استراتيجية الإمارات للأمن المائي لعام 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة لعام 2050.

وتشمل البرامج الأكاديمية التي تسهم في الاستدامة مساقات في التصميم الحضري من أجل الاستدامة: النظرية والتطبيق، إلكترونيات الطاقة، تحليل الجهد الكهربائي الزائد والشحنات العابرة في أنظمة الطاقة الكهربائية، التقنيات الضوئية التي تشمل المواد والأجهزة والأنظمة والتحليل الحراري الشمسي، وغيرها.