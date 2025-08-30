86 طالباً في برنامج أكاديمية الصيف بـ «نيويورك أبوظبي»

تأهّل 86 طالباً وطالبة من طلبة المدارس الثانوية المتفوّقين للمشاركة في برنامج أكاديمية الصيف بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي يمتد لمدة 18 شهراً، ضمن برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للطلاب المتميّزين، دفعة عام 2026. ويقدّم البرنامج، الذي يدخل عامه الـ15، تجربة أكاديمية وثقافية تحويلية تعدّ الطلاب الإماراتيين في الدولة لدخول الجامعات العالمية الرائدة.

وتعدّ المنحة من أكثر الفرص المرموقة المتاحة لطلاب المدارس الثانوية الإماراتيين، حيث تستقطب ذوي التميّز الأكاديمي وقابليات القيادة.

ويكتسب المنتسبون المهارات والثقة والرؤية اللازمة للنجاح على الساحة العالمية.

وقد واصل خرّيجو الدفعات السابقة دراستهم في جامعات مثل ييل وبرينستون وجامعة نيويورك في نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي، وكلية لندن للاقتصاد وجامعة وارتون وجامعة كينغز كوليدج لندن، وغيرها.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: «تمثّل أكاديمية الصيف استثماراً جوهرياً في شبابنا ومستقبل وطننا. إنها مساحة تمكّن الطلاب من التفكير النقدي، وتنمية الثقة بالنفس، والتفاعل مع العالم من حولهم. وكل دفعة جديدة تحمل معها إمكانات وطموحات متجددة، وأتطلّع إلى رؤية كيف ستُسهم هذه العقول الشابة المتميزة في تشكيل المستقبل، سواء في دولة الإمارات أو خارجها».

يبدأ البرنامج في الصيف بعد الصف العاشر أو الـ11 ويمتد لمدة 18 شهراً، حيث يجمع بين دورتين صيفيتين مكثّفتين في أبوظبي مع نشاطات إثراء أكاديمي خلال العام الدراسي. في كل صيف، يقضي الطلاب خمسة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يشاركون في دورات دراسية مكثّفة تعزّز التفكير النقدي وتشجّع الفضول الفكري. وتكمل الأنشطة اللاصفية التعلّم في الفصول الدراسية، وتساعد على تطوير مهارات القيادة والتواصل والتعاون.

ويوفّر أعضاء هيئة التدريس والموظفون دعماً أكاديمياً وشخصياً مستمراً، بما في ذلك جلسات مسائية تعمّق المناقشات وتقوّي المجتمع. وخلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الثانوية، يشارك الطلاب في دروس عبر الإنترنت وعطلات نهاية الأسبوع لتجديد المهارات الأساسية. وفي الصف الـ12 أو الـ13، يوجّه البرنامج الطلاب خلال عملية التقديم للجامعات، بدءاً من البحث عن الجامعات إلى إنهاء المقالات وتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.

ويختتم البرنامج بحفل تخرّج حيث يحتفل الطلاب وعائلاتهم بإنجازاتهم، ويتلقّون شهادات إتمام رسمية.

وقالت نائب العميد الأول ونائب الرئيس الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي، فاطمة عبداللّه، إن «أكاديمية الصيف تجربة تحوّلية تتحدّى الطلاب للنمو كمفكرين ومتواصلين وقادة».

مريم بنت محمد بن زايد:

• أكاديمية الصيف تمثّل استثماراً جوهرياً في شبابنا ومستقبل وطننا.. ومساحة تمكّن الطلاب من التفكير النقدي وتنمية الثقة بالنفس والتفاعل مع العالم من حولهم.