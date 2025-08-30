مدارس تختتم الأسبوع الدراسي الأول بلقاءات مفتوحة مع أولياء الأمور

اختتمت مدارس حكومية وخاصة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بتنظيم ملتقيات تعريفية مع أولياء الأمور، عُقدت حضورياً وافتراضياً عبر برنامج «تيمز»، لتعزيز التواصل وضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي.

وقالت إدارات مدرسية لـ«الإمارات اليوم» إن اللقاءات أتاحت الفرصة أمام أولياء الأمور للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم عبر استمارات إلكترونية، تأكيداً على مبدأ الشراكة بين البيت والمدرسة.

وأضافت أن برامج الملتقيات تناولت ست محطات تربوية وتعليمية أساسية؛ حيث ركزت محطة «السلوك الإيجابي» على غرس القيم السليمة وتشجيع الممارسات الصحيحة لدى الطلبة، فيما قدّمت محطة «الأمن والسلامة» إرشادات حول النقل المدرسي الآمن، وناقشت محطة «الهوية الوطنية» سبل تعزيز الانتماء والولاء، وتناولت محطة «التحصيل الدراسي» آليات دعم الطلاب أكاديمياً، وعرّفت محطة «ميثاق ولي الأمر» بدور الأسرة كشريك فاعل في العملية التعليمية، وأبرزت محطة «مهارات المستقبل» أهمية تزويد الطلبة بمهارات القرن الـ21 لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأطلقت مدارس استبياناً لقياس رضا أولياء الأمور، بهدف تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكة المجتمعية، ركّز على رصد انطباعاتهم ومقترحاتهم حول تنظيم العملية التعليمية منذ اليوم الأول، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.