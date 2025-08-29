المدارس تختتم الأسبوع الاول من الدراسة بلقاءات مفتوحة مع اولياء الامور

اختتمت مدارس حكومية وخاصة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2025-2026 بتنظيم ملتقيات تعريفية مفتوحة مع أولياء الأمور، عُقدت حضورياً وافتراضياً عبر برنامج “تيمز”، لتعزيز قنوات التواصل مع الوالدين وضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي.

مستجدات تربوية

وقالت ادارات المدارس ل"الإمارات اليوم" إن اللقاءات ركزت على المستجدات التي يشهدها العام الدراسي الجديد، كما أتاحت الفرصة لأولياء الأمور للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم عبر استمارات إلكترونية، تأكيداً على مبدأ الشراكة الحقيقية بين البيت والمدرسة.

برامج الملتقيات

واضافت: " تضمنت برامج الملتقيات على مجموعة من المحطات التفاعلية التي تناولت قضايا تربوية وتعليمية أساسية؛ حيث ركزت محطة السلوك الإيجابي على غرس القيم السليمة وتشجيع الممارسات الصحيحة لدى الطلبة، فيما قدّمت محطة الأمن والسلامة إرشادات حول النقل المدرسي الآمن. "

الهوية الوطنية

وتابعت:"كما ناقشت اللقاءات محطة الهوية الوطنية سبل تعزيز الانتماء والولاء، بينما تناولت محطة التحصيل الدراسي آليات دعم الطلاب أكاديمياً، وعرّفت محطة “ميثاق ولي الأمر” بدور الأسرة كشريك فاعل في العملية التعليمية، إلى جانب محطة “مهارات المستقبل” التي أبرزت أهمية تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين لمواكبة متطلبات سوق العمل".

لجان تطوعية

وافادت الإدارات بأنه جرى خلال اللقاءات، استعراض اللجان التطوعية التي شكّلها أولياء الأمور لخدمة العملية التعليمية، مع شرح أهدافها وآليات عملها بما يعزز التكامل مع المدرسة. كما تم تسليط الضوء على متطلبات العام الدراسي الجديد لضمان وضوح الرؤية للجميع منذ بدايته.

جسور التواصل

من جانبهم أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه المبادرة التي عكست حرص المدارس على مد جسور التواصل والشراكة المستدامة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تسهم في إيجاد بيئة تعليمية إيجابية ومتكاملة لأبنائهم، وترسخ مبدأ التعاون بين البيت والمدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلبة.

إلى اولياء الأمور

وفي سياق متصل، أطلق عدد من المدارس استبيانًا لقياس رضا أولياء الأمور، بهدف تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وركز الاستبيان على رصد انطباعات أولياء الأمور ومقترحاتهم حول تنظيم العملية التعليمية منذ اليوم الأول، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.

عشرة محاور

وتضمن الاستبيان عشرة محاور رئيسية شملت تقييم مستوى الرضا عن تنظيم أول يوم دراسي، ووضوح التعليمات والمستندات، وآليات استقبال الطلبة وتنظيم البوابات، إضافة إلى استلام الجداول الدراسية والكتب، ومدى فاعلية قنوات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، فضلاً عن رصد الصعوبات التي قد تواجه اندماج الطلبة وتأقلمهم.

وأكدت إدارات المدارس أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع رؤية وزارة التربية والتعليم في تعزيز الانفتاح على المجتمع المدرسي، والاستفادة من آراء أولياء الأمور لتحديد جوانب القوة والعمل على معالجات فورية للتحديات، بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة تلبي تطلعات الطلبة وتواكب الأهداف الوطنية