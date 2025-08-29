اختبارات الفترة الثالثة لطلبة التعليم المستمر من 15 إلى 24 سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني الرسمي لاختبارات الفترة الثالثة للعام الدراسي 2024/2025 الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر ضمن برنامج التعليم المستمر المتكامل، إذ تبدأ الاختبارات يوم الاثنين 15 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى الأربعاء 24 من الشهر ذاته، حيث تقام جميع الاختبارات في الفترة المسائية من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً.

ويستهل طلبة الثاني عشر الاختبارات بمادة الفيزياء يوم الاثنين 15 سبتمبر، تليها مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر، ثم امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء 17 سبتمبر. فيما يؤدي الطلبة امتحان مادة التربية الإسلامية يوم الخميس 18 سبتمبر. وبعد فترة استراحة، يستكمل الطلاب جدول الامتحانات يوم الاثنين 22 سبتمبر باختبار مادة اللغة الإنجليزية، يليه امتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، على أن تُختتم الامتحانات يوم الأربعاء 24 سبتمبر بامتحان مادتي الأحياء والكيمياء.

وركزت الوزارة من خلال محتوى الجدول على تنظيم سير العملية الامتحانية بدقة وانضباط، مع مراعاة توزيع المواد الدراسية بشكل متوازن يمنح الطلبة الوقت الكافي للاستعداد، بما يضمن أداءهم الأكاديمي في أجواء مناسبة.