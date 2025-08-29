"نيويورك أبوظبي" تعلن عن أسماء المستفيدين من منحة الشيخ محمد بن زايد لطلبة المدارس الثانوية المتفوقين

تأهّل ستّة وثمانون طالباً وطالبة من طلّاب المدارس الثانويّة المتفوّقين للمشاركة في برنامج أكاديميّة الصيف بجامعة نيويورك أبوظبي الّذي يمتدّ لمدّة 18 شهراً، ضمن برنامج منحة الشيخ محمّد بن زايد للطلّاب الثانويّين المتميّزين، دفعة عام 2026.

يدخل البرنامج الآن عامه الخامس عشر، ويقدّم تجربة أكاديميّة وثقافيّة تحويليّة تعدّ الطلّاب الإماراتيّين في الدولة لدخول الجامعات العالميّة الرائدة. تعدّ هذه المنحة من أكثر الفرص المرموقة المتاحة لطلّاب المدارس الثانويّة الإماراتيّين، حيث تستقطب ذوي التميّز الأكاديميّ وقابليات القيادة.

يكتسب المنتسبون المهارات والثقة والرؤية اللازمة للنجاح على الساحة العالميّة. وقد واصل خرّيجو الدفعات السابقة دراستهم في جامعات مثل ييل وبرينستون وجامعة نيويورك في نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي وكلّيّة لندن للاقتصاد وجامعة وارتون وجامعة كينغز كوليدج لندن، وغيرها.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: "تمثّل أكاديمية الصيف استثماراً جوهرياً في شبابنا ومستقبل وطننا. إنها مساحة تمكّن الطلاب من التفكير النقدي، وتنمية الثقة بالنفس، والتفاعل مع العالم من حولهم. وكل دفعة جديدة تحمل معها إمكانات وطموحات متجددة، وأتطلّع إلى رؤية كيف ستُسهم هذه العقول الشابّة المتميزة في تشكيل المستقبل، سواء في دولة الإمارات أو خارجها".

يبدأ البرنامج في الصيف بعد الصفّ العاشر أو الحادي عشر ويمتدّ لمدّة 18 شهراً، حيث يجمع بين دورتين صيفيّتين مكثّفتين في أبوظبي مع نشاطات إثراء أكاديميّ خلال العام الدراسيّ. في كلّ صيف، يقضي الطلّاب خمسة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي حيث يشاركون في دورات دراسيّة مكثّفة تعزّز التفكير النقديّ وتشجّع الفضول الفكريّ. تكمل الأنشطة اللاصفيّة التعلّم في الفصول الدراسيّة وتساعد على تطوير مهارات القيادة والتواصل والتعاون.

يوفّر أعضاء هيئة التدريس والموظّفون دعماً أكاديميّاً وشخصيّاً مستمرّاً، بما في ذلك جلسات مسائيّة تعمّق المناقشات وتقوّي المجتمع. خلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الثانويّة، يشارك الطلّاب في دروس عبر الإنترنت وعطلات نهاية الأسبوع لتجديد المهارات الأساسيّة. في الصفّ الثاني عشر أو الثالث عشر، يوجّه البرنامج الطلّاب خلال عمليّة التقديم للجامعات، بدءاً من البحث عن الجامعات إلى إنهاء المقالات وتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.

يختتم البرنامج بحفل تخرّج حيث يحتفل الطلّاب وعائلاتهم بإنجازاتهم، ويتلقّون شهادات إتمام رسميّة.

ومن جانبها قالت فاطمة عبد اللّه، نائب العميد الأوّل ونائب الرئيس الأوّل لشؤون الاستراتيجيّة والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: "إنّ الأكاديميّة الصيفيّة هي أكثر من مجرّد طريق إلى الجامعة، فهي تجربة تحوّليّة تتحدّى الطلّاب للنموّ كمفكّرين ومتواصلين وقادة. كلّ عام، نشهد فاعلية هذا البرنامج المكثّف في فتح الأبواب وتوسعة الآفاق للعديد من ألمع العقول الشابّة في الإمارات العربيّة المتّحدة. إنّنا فخورون بالترحيب بدفعة عام 2026 في هذا المجتمع الديناميكيّ من العلماء".

وتضم قائمة الحاصلين على منحة الشيخ محمد بن زايد لطلبة المدارس الثانوية المتفوقين - دفعة عام 2026: عبدالله أديب عبدالقادر عبدالله العجيل، عبدالله محمد سعيد بروك الحميري، آدم إحسان حسين حجي المرزوقي، أحمد خالد أحمد شيبان المهيري، أحمد منصور أحمد عبدالله المنصور، عائشة أحمد صالح أحمد الشحي، عائشة علي أحمد هامل القبيسي، الغلا أحمد إبراهيم محمد الصفار، علي خالد أحمد سالم الحربي، علي سالم أحمد عبدالله الظنحاني، علي عمر كرم عبدالله البلوشي، الريم سرحان حسن محمد المعيني، عليا وسيم قباني، اليازية فواز علي العمودي، دانة فادي حسان حلباوي، دانة مبارك بخيت سهيل الراشدي، فهد عبدالعزيز محمد صالح الزرعوني، فرح أحمد جاسم ناصر النويس، فاطمة متعب عبدالعزيز محمد الكربي، فاطمة هادي علي سالم المنصوري، فاطمة جاسم محمد عامر الحمادي، فاطمة سيف خليفة سيف الكعبي، هادف أحمد سليمان خلفان الشامسي، هاجر جدعان، حلا وليد فاروق أبو العلا، حمد حميد راشد عبدالله النعيمي، حمد خالد محمد شريف العوضي، حمد مبارك سعيد الكليلي العامري، حمدان عبدالله حميد حسن، حامد محمد إسحاق محمد ناصر، هيا عامر عبدالله محمد عبدالله، حياة محمد حمد علي بن علوان، هزاع علي جعفر الباني البلوشي، حصة أحمد عبدالرحمن محمد عبدالله، هند عبدالكريم عبدالرحيم محمد الرئيسي، هند عبدالله كريم الرند البلوشي، هند س ياسر س شرف الدين شرف الهاشمي، جواهر زايد ناصر الجعيدي، خديجة أحمد علوي الجفري الهاشمي، خالد محمد سعيد عبيد الأنصاري، خليفة خالد عيسى بدر الحمادي، خليفة عمر أحمد بن طوق المري، مها عبد الواحد محمد أحمد العبيدلي، محمود محمد محمود محمد الخطيب، مهرة سلطان محمد المرزوقي الجنيبي، ميثاء محمد أحمد عبيد الجسمي، منصور خالد عبدالله محمود الحمادي، منصور محمد علي كرجي المرزوقي، مريم علي حمد لخريم الزعابي، مريم مسلم محمد سعيد الراشدي، مريم محمد مصبح بن حمد المهيري، مياسة حمود ثني ثالث الشكيلي، ميرة حمد ذياب سيف المقبالي، ميرة حميد محمد حميد السويدي، محمد خالد محمد سلطان المرزوقي، محمد نايف علي يوسف العلي، محمد علي محمد الحدوري الحمودي، محمد فهد محمد عبدالله المرزوقي، محمد خالد محمد عبيد الشحي، محمد خالد عبدالله عبدالله الياسي، محمد صالح عبدالله محمد العلبي، محمد سمير مير عبدالعزيز أحمد الخوري، محمد ياسر عبدالباقي حسن المرزوقي، محمد عثمان حسن برهان البلوشي، موزة سعيد دغاش عبدالله الجابري، مبارك عارف مبارك بن غشام الشامسي، ندى محمد عبدالله محمد عباس، ندى محمد محمود أحمد المضارب، نور فايز سالم كرامة الجابري، نورة تريم حسن قايد السبَيعي، عوشة محمد علي عبدالرحمن الهرمودي، راشد محمد حسين حمد العزيبي، راشد أحمد علي سالم النعيمي، روضة علي سالم أحمد العامري، روضة خالد يوسف عبدالله الخوري، سعيد راشد سعيد محمد اليماحي، سلامة سالم علي سعيد الحساني، سعود فيصل ميحد علي السليطي، شيخة يوسف محمد الشريف النعيمي، شمّا خالد أحمد يهمور الشحي، شمّا محمد أحمد سلطان الحلامي، شمسة سالم بطي سالم القبيسي، سلطان أحمد محمد رضه المهيري، سلطان عمر يحيى العامري، يوسف أمير فيصل ربيع العوضي، يوسف خليفة يوسف أحمد الجازي.