حمدان بن محمد للطلبة الأوائل: فخورون بكم.. واصلوا رحلة التميز وصنع مستقبل مشرق لدبي

في لفتة تعكس مدى الدعم والرعاية اللذين تحيط بهما القيادة الرشيدة المواهب الشابة والكفاءات الوطنية الواعدة، وإيمانها بدورهم في صنع مستقبل مشرق لإمارة دبي.. هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطلبة المتفوقين ضمن "منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي" للعام الدراسي 2024-2025، وعددهم 40 طالباً وطالبة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة في دبي التي تطبق كلاً من المنهاج الوزاري، والمنهاج الأمريكي “AP”، والمنهاج البريطاني بنظام "A Level"، ومنهاج البكالوريا الدولية.

وبعث سموّه برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات الأوائل هنَّأهم خلالها على إنجازهم وتميزهم بين أوائل الثانوية في إمارة دبي، وأعرب سموه خلالها عن فخره بهم شخصياً، منوهاً بتفوقهم، الذي وصفه بأنه أيضاً مصدر فخر واعتزاز لدبي، ومحفزاً إياهم على مواصلة تميزهم وإسهامهم في صنع مستقبل مشرق لإمارة دبي.

كما بعث سموّه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، هنّأهم فيها على تفوق أبناؤهم في المرحلة الثانوية، مما مكَّنهم من أن يكونوا ضمن الفائزين في منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، مؤكداً سموّه لأولياء الأمور أن تميز أبنائهم هو ثمرة جهودهم وتفاني أبنائهم، الذين يجسدون نموذجاً واعداً لمستقبل حافل بالإنجازات.

وتجسّد منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار في الإنسان، لضمان النجاح في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. وتأتي هذه المنظومة لتكريم ومكافأة الطلبة الإماراتيين والمقيمين المتفوقين في إمارة دبي، وتحفيزهم على الأداء الأكاديمي المتميز، وتوفير الدعم والرعاية للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة.

كما تسعى منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي إلى توفير فرص التعليم والتطوير للكفاءات الوطنية في أرقى مؤسسات التعليم العالي، وتزويدها بالمهارات التخصصية والقيادية والريادية، مما يعزّز قدرتها التنافسية، ويمكّنها من أداء دورها في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

ووفقاً للمنظومة، يتم تقديم مكافأة مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بالإضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، مع أولوية الحصول على الإقامة الذهبية للطلبة ولعائلاتهم، وذلك بحسب الآلية المتبعة بهذا الشأن في إمارة دبي.