85 صنفاً غذائياً صحياً في مقاصف المدارس الحكومية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قائمة غذائية جديدة للمقاصف المدرسية تضم 85 صنفاً صحياً ومتوازناً للعام الدراسي 2025-2026، لترسيخ ثقافة التغذية السليمة لدى الطلبة، وتعزيز بيئة مدرسية داعمة للصحة والنمو السليم، وشملت القائمة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تشكيلة واسعة من المخبوزات والسندويشات المحضّرة بمكونات مدروسة، منها: المناقيش والفطائر، البيتزا بالخضار أو الدجاج، والسندويشات المحشوة بالفلافل والفول والجبن، إضافةً إلى برغر الدجاج واللحم المحضر بطرق صحية.

كما تضمنت القائمة مجموعة غنية من الفواكه والخضار الطازجة، مثل التفاح، والموز، واليوسفي، والكمثرى، والخيار، والجزر المقطع، إلى جانب السلطات المتنوعة كالفتوش والسلطة اليونانية وسلطة الفواكه، بما يضمن تزويد الطلبة بالفيتامينات والمعادن الضرورية.

تم إدراج أنواع متعددة من الحليب قليل الدسم وكامل الدسم، ولتعزيز الخيارات الصحية، مثل الزبادي بنكهات مختلفة، إضافة إلى عصائر طبيعية من شركات وطنية ومحلية، على أن تتوافر المياه المعدنية بشكل دائم في جميع المقاصف، وتشترط الوزارة أن يتم توفير نوعين من العصائر يومياً من شركتين مختلفتين، وثلاثة أصناف من منتجات الألبان بشكل مستمر.

ولم تغفل القائمة الوجبات الخفيفة الصحية، حيث أضيفت أصناف مثل معمول التمر، وخبز الموز، وكيك الجزر، وكور التمر مع الشوفان وبذور الشيا، وبار الغرانولا، وكوكيز الشوفان بالتوت، وهي بدائل مغذية لمنتجات الحلوى التقليدية، توفر طاقة صحية ومتوازنة للطلبة.

وأكدت الوزارة أن جميع الأصناف تم إعدادها وفق معايير صحية دقيقة، منها تحديد نسب الدقيق المستخدم، تقليل الملح، الاعتماد على المكونات الطبيعية الطازجة. كما شددت على ضرورة التزام توفير أصناف الفواكه والخضار بشكل يومي، بما يعزز السلوك الغذائي الصحي للطلبة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على بناء بيئة تعليمية متكاملة، تُعنى بالصحة الجسدية والنفسية للطلبة، وتدعم قدراتهم على التركيز والتحصيل العلمي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة، ورؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.