%3.5 انخفاضاً في بلاغات الطوارئ بدبي خلال «يوم بلا حوادث»

رصدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف انخفاضاً طفيفاً في عدد البلاغات، تزامناً مع المبادرة المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية «يوم بلا حوادث»، مؤكدة أن استعداداتها الميدانية وخططها التشغيلية المسبقة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتعاون أفراد المجتمع، أسهمت في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وضمان التعامل معها ضمن الزمن المستهدف.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن نسبة الانخفاض في البلاغات بلغت 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس فاعلية الخطط الاستباقية التي نفذتها فِرَقها الميدانية، وجهود التنسيق المبكر مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب التزام المجتمع بالتعليمات المرورية والإرشادات الوقائية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، أن تمركز فرق المؤسسة بالقرب من المجمعات المدرسية في فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، مكّنها من التدخل السريع، والتعامل بكفاءة مع مختلف البلاغات، لافتاً إلى أن انتشار 139 نقطة إسعافية في أنحاء الإمارة، مزودة بكوادر متخصصة ومركبات حديثة، ساعد في الحفاظ على كفاءة الأداء، وتحقيق مؤشرات إيجابية منذ اليوم الأول.

وأكّد جلفار أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الدور المهم للمجتمع في دعم جهود المؤسسة من خلال الالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الوقائية، مشيداً بتعاون أولياء الأمور والسائقين ووعيهم الذي أسهم في تعزيز سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق.

ودعت «إسعاف دبي» أفراد المجتمع إلى تجنّب إشغال خدمات الإسعاف بالبلاغات غير الطارئة، والتوجه في مثل هذه الحالات إلى أقرب منشأة صحية، مع تأكيد أهمية الاستمرار في اتباع التعليمات والإرشادات خلال الأسبوع الدراسي الأول، لضمان أعلى مستويات السلامة، كما دعت أولياء الأمور والسائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة بشكل عام وبالقرب من المجمعات الدراسية بشكل خاص، وإعطاء أولوية العبور للطلبة دائماً، والانتباه للحافلات المدرسية وإعطائها أولوية الوقوف وقت صعود الطلبة ونزولهم، وإيقاف أولياء الأمور مركباتهم في المواقف المخصصة، لضمان سلامة أبنائهم لدى نزولهم من السيارات، وتوخي الحيطة والحذر خلال فترتي الصباح والظهيرة، حيث إن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع مسؤولية الجميع.