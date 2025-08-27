مدارس تضع ضوابط لتناول «أدوية» الطلبة أصحاب الأمراض المزمنة

اعتمدت إدارات مدارس حكومية وخاصة ضوابط تناول الأدوية للطلبة ذوي الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط وغيرهما، إذ طالبت أولياء أمور الطلبة ذوي الأمراض المزمنة بتزويدها ببيانات دقيقة حول الحالة الصحية لكل طالب أو طالبة، وتحديد نوعية الأدوية التي يتم تناولها، مع ضرورة إرفاق تقرير طبي معتمد، يوضح تفاصيل الحالة، بما يضمن توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة لصحة جميع الطلبة.

وأكّدت الإدارات، عبر مخاطبات رسمية للآباء والأمهات، حرصها على سلامة الطلبة والطالبات، وصون صحتهم داخل الحرم المدرسي، مشددة على أهمية التعاون الوثيق بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وأفادت بأنه لن يتمكن الكادر الطبي من تقديم أي خدمة صحية للطلبة، باستثناء الحالات الطارئة، في حال عدم وجود موافقة مسبقة من ولي الأمر من خلال هذه النماذج.

وأوضحت إدارات المدارس، في تعميم مشترك اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه يتوجب على أولياء الأمور إبلاغ الإدارة والممرضة في المدرسة بالحالة الصحية للطالب أو الطالبة في حال كانوا يعانون مرضاً مزمناً، مع ضرورة تقديم تقرير طبي حديث صادر من الجهة الصحية المتخصصة، وذلك ليتسنى للمدرسة متابعة الحالة الصحية للمتعلمين بشكل دقيق داخل المدرسة.

وشددت الإدارات على أنه في حال استلزم الأمر تناول الطالب أو الطالبة دواء معيناً خلال اليوم الدراسي، مثل المضادات الحيوية، وحقن الأنسولين، وأدوية أمراض أخرى، يتوجب على ولي الأمر إحضار وصفة طبية رسمية يُوضح بها اسم الطالب أو الطالبة، واسم الدواء، وجرعته، وتوقيت تناوله، إضافة إلى توقيع ولي الأمر على نموذج إعطاء العلاج داخل المدرسة، وذلك ليتمكن الكادر الطبي من حفظ الدواء في العيادة المدرسية، وإعطائه للطالب أو الطالبة عند الحاجة إلى ذلك وفق الأصول.

وفي السياق ذاته، أكّدت المدارس ضرورة تزويد الإدارة بتقارير طبية رسمية في حال وجود أعذار صحية تمنع الطالب أو الطالبة من ممارسة النشاط الرياضي أو المشاركة في الطابور الصباحي، حتى تتم مراعاة الحالة الصحية للطلبة بما يحفظ سلامتهم، داعية أولياء الأمور إلى المرونة والتعاون الكامل، في إطار الحرص على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة للطلبة، وضمان الالتزام بالإجراءات المرتبطة برعايتهم أثناء اليوم الدراسي.