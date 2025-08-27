15 إجراء تعزز السلامة المرورية لطلبة المدارس

وجهت وزارة الداخلية الطلبة وأولياء الأمور وسائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بـ15 إجراء خلال الرحلة المدرسية، بهدف تحقيق السلامة المرورية على الطرق، والوصول إلى عام دراسي آمن.

وكشفت أنه سيتم تنفيذ خصم النقاط السوداء الأربع المسجلة على رخصة القيادة حصراً، للسائقين الملتزمين ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، يوم 15 سبتمبر المقبل، إلكترونياً، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وتفصيلاً، وجهت وزارة الداخلية الطلبة إلى الالتزام بأربعة إجراءات، تشمل: ضرورة الانتظار حتى يخلو الطريق من المركبات ثم العبور في خط مستقيم، والتقيد بتعليمات السلامة أثناء الجلوس بالمقعد، والنزول من الحافلة أو السيارة بعد توقفها تماماً، واتباع تعليمات السلامة التي تعلمها الطالب من المدرسة والمنزل.

ووجهت أولياء الأمور إلى الالتزام بستة إجراءات، تشمل: التخطيط لرحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها مسبقاً والتأكد من سلامة الطريق، وتعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية ومراجعتها معهم بانتظام، والتأكد من عبور الطلبة الطريق بأمان، والتواصل مع المدرسة لمعرفة الخطط المرورية الخاصة بها والتأكد من سلامة الأبناء، والمشاركة في حملات التوعية المرورية لزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية، والتعاون مع الجهات الحكومية والمدارس لضمان سلامة الطلاب.

وبالنسبة لسائقي الحافلات المدرسية، فقد وجهتهم وزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بخمسة إجراءات، تشمل: عدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بحدود السرعة المحددة خصوصاً حول المدارس، وترك مسافة أمان كافية بين الحافلة والسيارات التي أمامها، والتوقف تماماً عند توقف الحافلات المدرسية لنزول وصعود الطلاب، وأخيراً أخذ الحذر عند الرجوع إلى الخلف أو الخروج من المواقف.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي وبالتنسيق مع كل القيادات العامة للشرطة في الدولة، أطلقت بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، حملتها المرورية الشاملة ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية، وتأكيد أهمية حماية وانسيابية الحركة المرورية لسلامة الجميع، وبدأت الحملة بمبادرة «يوم بلا حوادث» في أول يوم دراسي.

كما يُنظّم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملة فرعية، لتعزيز التوعية في مجالات حماية الأطفال ضمن اختصاص المركز عبر سلسلة فعاليات توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويحصل السائقون الملتزمون بعدم مخالفة قوانين السير والمرور، ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» التي أطلقتها وزارة الداخلية، على خصم أربع نقاط مرورية، بعد التعهد بستة التزامات، تشمل: ترك مسافة آمنة بين المركبات، وإعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ، والإسعاف، والشرطة والمواكب الرسمية.

وتهدف المبادرة المجتمعية إلى المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق، ومشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المروري.