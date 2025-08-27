جامعة زايد تستقبل 2860 طالباً في العام الدراسي الجديد

استقبلت جامعة زايد 2860 طالباً للعام الدراسي 2025-2026، وهو أعلى معدل تسجله جامعة زايد في نِسَب الالتحاق، ويعكس هذا الارتفاع سمعة الجامعة في التميّز الأكاديمي ودورها المتنامي في إعداد الجيل القادم، من القادة والمبتكرين والمبدعين، في دولة الإمارات وخارجها.

وشهدت الدفعة الجديدة إقبالاً واسعاً في كليات الإدارة، والابتكار التقني وعلوم الاتصال والإعلام، توازياً مع التخصصات الإبداعية والبرامج الصحية التي استقطبت عدداً كبيراً من الطلبة، ما يعكس التنوع الأكاديمي عالي المستوى للجامعة.

وقال مدير جامعة زايد بالإنابة، الدكتور مايكل آلان، في بيان صحافي، أمس: «تُبرز الدفعة الطلابية لهذا العام الثقة العميقة التي يوليها الطلبة وذووهم للتعليم الأكاديمي المتميّز الذي تقدّمه جامعة زايد، والذي لا يثري المشهد الأكاديمي في أروقة الجامعة فحسب، بل يعكس مواءمة برامجنا الأكاديمية مع متطلبات العصر، حيث إن كل طالب ينضم إلى جامعة زايد يصبح شريكاً في رحلة العلم والمعرفة، والتي تجمع بين الالتزام بالإسهام في صياغة قصص النجاح الوطنية المُلهِمة وتعزيز التطور الشخصي لكل طالب وتحقيق الإنجاز المشترك».

وأكّدت الجامعة أن هذه الدفعة الأكبر في أعداد الطلبة ستحظى بتجربة السنة الأولى (FYE)، والتي تُمثّل مساراً متكاملاً لمسيرة الطالب منذ اليوم الأول، وقد صُمم برنامج تجربة السنة الأولى ليكون شاملاً ومُحفّزاً وفريداً، مع التركيز على تنمية أفراد متمكنين ومؤهلين وجاهزين لتحقيق النجاح في عالمنا المعاصر.

وقالت الجامعة «إن تجربة السنة الأولى (FYE) تمتد على مدار فصلين دراسيين، ما يسهم في إرساء أساس متين لمهارات التطور الفردي والتميّز الأكاديمي، والقدرة على التكيّف. ويُركّز البرنامج على تنمية المهارات الأساسية، بما في ذلك النمو الشخصي والجاهزية المهنية والقيادة والمرونة والمهارة الرقمية، وتحفيز الوعي المجتمعي».