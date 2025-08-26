نطاق جديد للبريد الإلكتروني للمعلمين والإداريين والطلاب في الميدان

أعلنت مدارس حكومية عن بدء عملية التحول إلى نطاق بريد إلكتروني جديد مخصص للميدان التربوي، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز قنوات التواصل الإلكتروني للكوادر التعليمية والطلاب.

ووفقا للتحديث، سيتم استبدال النطاق الحالي للبريد الإلكتروني (@ese.gov.ae) بالنطاق الجديد (@moe.sch.ae)، بحيث يشمل جميع منتسبي الميدان التربوي من إداريين ومعلمين وطلاب.

وأكدت أن التغيير سيقتصر على شكل العنوان الإلكتروني فقط، في حين ستبقى كلمات المرور كما هي دون تعديل، كما ستظل جميع البيانات والرسائل، والملفات والمحتويات محفوظة وآمنة.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن، ستبدأ عملية التحول الخاصة بالهيئات الإدارية والتعليمية في نهاية الأسبوع الموافق 22 أغسطس 2025، على أن يتم استكمال التحول الخاص بالطلاب في نهاية الأسبوع التالي الموافق 29 أغسطس 2025.

وفي سياق متصل، أوضحت الإدارات أن جميع المنصات التعليمية تخضع حالياً لعملية تحديث شاملة، الأمر الذي يجعلها غير متاحة مؤقتاً خلال هذه الفترة. كما أكدت أن بوابة التعلم الذكي (LMS) لن تكون مفعلة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وذلك بالتزامن مع استكمال تحديث بيانات الطلبة من قبل الوزارة.

وأكدت حرصها على إخطار الكوادر التعليمية والطلاب وأولياء الأمور فور عودة المنصات إلى العمل بشكل رسمي، داعية الجميع إلى التحلي بالصبر والتعاون خلال فترة التحديث، ومؤكدة في الوقت نفسه أن جميع البيانات والمحتويات ستبقى آمنة ومصونة.