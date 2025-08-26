مدارس تًفعل تصاريح خروج طلاب "النقل الاسري" للعام الدراسي الجيد

أعلن عدد من المدارس الحكومية والخاصة عن فتح باب التقديم لإصدار تصاريح خروج الطلبة والطالبات بالسيارات الخاصة (النقل الاسري) للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وذلك ابتداءً من 27 أغسطس وحتى 3 أكتوبر 2025، على أن يقتصر العمل بهذه التصاريح خلال الفصل الدراسي الأول فقط.

تسجيل إلكتروني

واتاحت الإدارات التسجيل إلكترونياً عبر استمارة خاصة وفرتها على منصتها الرقمية، مشيرة إلى ضرورة إرفاق صورة شخصية حديثة للطالب أو الطالبة إلى جانب نسخة من هوية السائق ضمن المستندات المطلوبة لاعتماد التصريح.

إجراءات دقيقة

وشددت الإدارات على أهمية التزام أولياء الأمور بإحضار الطلاب المواعيد المعتمدة صباحاً، مع استلامهم عند انتهاء الدوام اليومي في الساعة 3:05 عصراً من يوم الإثنين إلى الخميس، فيما يكون موعد الانصراف يوم الجمعة عند الساعة 11:40 ظهراً.

سحب بطاقة الخروج

وشددت على ان أي تأخير في الحضور أو الاستلام سيترتب عليه سحب بطاقة الخروج وإلزام الطالب او الطالبة باستخدام الحافلة المدرسية، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية التنظيمية وحماية الطلاب.

ضوابط صارمة

وأكدت المدارس إلزامية إبراز التصريح أمام المشرف أو المشرفة المسؤولين عند بوابة الخروج، وأن فقدان التصريح يستوجب استخراج أخر جديد من الجهة المختصة، مع منع استخدام أي نسخ بديلة أو معدّلة، مؤكده انه لن يُسمح بخروج أي طالب او طالبة من بوابة السيارات دون بطاقة رسمية سارية المفعول.