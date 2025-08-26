حمدان بن محمد يستذكر أول يوم في المدرسة: كنت صغيراً لكن أحلامي كانت كبيرة

استذكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أول يوم في المدرسة، حيث كان صغيراً لكن أحلامه كبيرة.

ونشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 جاء فيه: «أتذكر أول يوم في المدرسة.. كنت صغيراً لكن أحلامي كانت كبيرة.. فالعلم نور والمعرفة تنهض بالأمم.. مع انطلاقة كل عام دراسي يولد حلم جديد.. ونكتب مستقبل وطن.. وتذكروا بالعلم نعلو وبالأخلاق نبني».