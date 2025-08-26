منصور بن زايد: العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات».

وأضاف سموّه: «التعليم رسالة وطنية تتكامل مع رؤية الدولة لصياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.. أمنياتنا للجميع بالتوفيق».