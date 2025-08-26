انتظام الطلبة في المدارس.. والدوام يتسم بالمرونة والانضباط

انتظم طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، أمس، بالدوام الحضوري في أول أيام العام الدراسي الجديد.

واستقبلت المدارس الطلبة بالورود وعبارات التحفيز على الدراسة والتميز، واتسم الدوام بالمرونة والانضباط.

وركزت المدارس على تأكيد أهمية المواظبة على الحضور في المواعيد المعتمدة للدراسة، وعممت على الطلبة وأولياء الأمور جداول الحصص، وجدول حركة الحافلات.

وشهدت المدارس الحكومية زيارات ميدانية من أعضاء من فرق الرقابة المدرسية، للاطلاع على الأبنية والصيانة والخدمات، والشؤون الأكاديمية، وشؤون الطلبة، والموارد البشرية والمالية، وإجراءات الأمن والسلامة، وتقييم الجاهزية، وتوفير الكوادر، ورصد انتظام الطلبة، فضلاً عن تذليل المعوّقات أمام إدارات المدارس.

وقالت مديرة مجمع زايد التعليمي في منطقة السيوح، سعيدة الحمادي، إن المجمع استقبل الطلبة من الروضة إلى «الـ12»، وحرص على ترجمة أهداف حملة «من المهارة إلى الصدارة»، بعدد من البرامج الإثرائية والأنشطة التفاعلية لإعداد جيل من القادة القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتم التركيز على إبراز أهمية تكامل أدوار عناصر المنظومة التعليمية، بما فيها المعلمون وأولياء الأمور، لتحفيز الطلبة على رسم مستقبلهم وفقاً لطموحاتهم، ليصبحوا قادة المستقبل.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين لدعم العملية التعليمية، بما يسهم في متابعة تقدّم الطلبة أكاديمياً وسلوكياً، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط لديهم.

وشهد اليوم الأول نسب حضور متفاوتة في بعض المدارس، لعدم تمكّن طلبة من العودة من بلدانهم، عقب انتهاء الإجازة الصيفية، ومن المقرر توزيع الكتب الدراسية على الطلبة في مختلف حلقات التعليم، خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وأكد مدير مدرسة «دبي للتربية الحديثة»، خالد عبدالحميد، إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن جدول الحصص الدراسية.

وقال إن المدرسة شكلت فرقاً داخلية تضم معلمي اللغة العربية، والتربية الإسلامية والاجتماعيات، للإشراف على هذه المواد وتنفيذها بالشكل الذي يتماشى مع توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وشهد اليوم الأول حضوراً لافتاً من أولياء الأمور الذين رافقوا أبناءهم دعماً لهم وتعزيزاً لاستقرارهم النفسي، حيث أكدت إدارات مدارس أن وجود الأسر يمنح الطلبة الطمأنينة، ويُسهم في ترسيخ الشراكة بين الأسرة والمدرسة منذ بداية العام.

• زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة جاهزية المدارس والتزام الطلبة.

سعيدة الحمادي:

• ترجمنا حملة «من المهارة إلى الصدارة» لبرامج إثرائية.