«طرق دبي» تُنجز تحسينات مرورية حول 27 مدرسة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من التحسينات المرورية في 10 مواقع من المناطق المدرسية، لتشمل 27 مدرسة في إمارة دبي، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق في الإمارة وتحديداً في المناطق المدرسية، حيث نُفذّت هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

وتركزت الأعمال المنجزة في مواقع المناطق الدراسية التالية: مناطق الورقاء الأولى والثالثة والرابعة، والصفا الأولى، والبرشاء الأولى، والقرهود، والمزهر الأولى والرابعة، والقصيص، والبرشاء جنوب، وشملت أهم التحسينات توسيع الطرق المؤدية إلى مجمع مدارس الورقاء، وتنفيذ مواقف لطاقم التدريس وأولياء أمور الطلبة في المزهر والبرشاء، وتنفيذ مداخل ومخارج لعدد من المدارس في المزهر والورقاء، وتوفير إشارات مشاة، ووسائل تهدئة في المناطق المجاورة للمدارس.

وأسهمت الحلول المرورية المنفّذة في تعزيز شبكة الطرق والحفاظ على جودة البنية التحتية في دبي، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الهيئة بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بما يوائم التطور والنمو الحضري، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، ما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع الإمارة.

وأسهمت التحسينات المرورية في زيادة سعة المواقف لعدد من المدارس بنسبة 90%، وتعزيز الانسيابية المرورية في محيط منطقة بعض المدارس بنسبة تراوح بين 25 و40%، وتعكس هذه الحلول السعي الدؤوب إلى تطوير قطاع البنية التحتية في دبي، ورفع الكفاءة المرورية في مناطق المدارس.

ودعت الهيئة سائقي الحافلات وأولياء الأمور إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند توصيل الطلبة من وإلى المدارس، واستخدام المناطق المخصصة للنزول والصعود، والامتناع عن التوقف العشوائي في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو مركبات الطوارئ، والوقوف عند إشارات ولوحات الحافلات المدرسية، وكذلك الانتباه لحركة الطلبة في محيط المدارس، وخفض السرعة، والالتزام باللوحات والإشارات المرورية.