%80 متوسط نِسَب حضور الطلبة في مدارس الشارقة

أكدت إدارات مدارس في الشارقة اتخاذ الإجراءات اللازمة كاملة، لضمان عودة سلسة للطلبة إلى أجواء الدراسة، وأضافت أنها قرّرت تخصيص الأسبوع الأول للمراجعة، وقدرت نِسَب الحضور في اليوم الدراسي الأول، في المتوسط، بما يقارب 80%.

وقال مدير مدرسة المعرفة الدولية بالشارقة، سامر سرحان، إن المدرسة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد بإجراءات تنظيمية عدة، حيث انتهت من تسليم الكتب والزي المدرسي للطلبة، فيما تم استقبال الطلبة الجدد في مرحلة الروضة بشخصيات كرتونية لإزالة الرهبة منهم.

وأضاف أن المدرسة شهدت نسب حضور تجاوزت الـ80% خلال اليوم الأول، حيث حرص الطلبة على الحضور، فيما أبلغت المدرسة ذوي الطلبة بضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

وأوضح أن المدرسة خصصت الأسبوع الأول للمراجعات الخاصة بمناهج العام الدراسي المنصرم لمساعدة الطلبة على التمهيد لبدء مناهج العام الجديد، فيما خُصصت الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد، لتقديم شروح لهم حول واجباتهم الدراسية، وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية التي يتعين الالتزام بها خلال العام الدراسي.

وأفاد مالك ومدير مدرسة فيكتوريا الدولية في الشارقة، أمين النظامي، بأن إدارة المدرسة استقبلت ذوي الطلبة قبيل الدراسة بأسبوع، وسلمتهم الكتب والزي، موضحاً أن الطلبة توجهوا إلى الفصول، حيث تلقوا معلومات عامة عن المدرسة وما تتوقعه منهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن المدرسة استعدت لاستقبال العام الدراسي بإجراء صيانة لمرافقها، وتجهيز البنية التحتية، كما أتاحت تسهيلات لذوي الطلبة لسداد الرسوم.

وقال مدير المدرسة الأهلية الخاصة - فرع الغبيبة، محمد ياسر حمد، إن فعاليات العام الدراسي الجديد انطلقت وسط أجواء إيجابية واستعدادات مكثفة من قِبل الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وأضاف أن المدرسة استقبلت طلبتها بكلمة تحفيزية أبرزت أهم النقاط التي ينبغي التركيز عليها، لتكون نقطة انطلاق نحو عام دراسي مملوء بالتحدي والنجاح.

وأفاد بأن المدرسة سجلت نسبة حضور بلغت نحو 70% في اليوم الأول، وهو ما يُعتبر أمراً طبيعياً في ظل العودة من الإجازة، مع التأكيد على استمرار الجهود لتعزيز التزام الطلبة بالانتظام الكامل خلال الأيام المقبلة.

وقالت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، إن المدرسة استقبلت الطلبة بمجموعة من الفعاليات تتناسب مع كل حلقة دراسية، مثل المسابقات والجوائز والألعاب، إضافة إلى فعاليات رياضية وفنية وخاصة للفئات الأصغر سناً.

وأوضحت أن إدارة المدرسة أنهت تسليم الزيّ المدرسي والكتب، كما تم عرض رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للطلبة من مختلف الصفوف.

ولفتت إلى أن نسب الحضور في اليوم الأول جاءت مرتفعة، فالحلقتان الأولى والثانية تعدت النسبة فيهما الـ90%، فيما راوحت نسبة الحضور في الحلقة الثالثة بين 85 و90%، مشيرة إلى أن اليوم الأول كان مخصصاً بالكامل لاستقبال الطلبة.

وأكدت أن الهدف من الإجراءات دمج الطلبة في العملية التعليمية، لتمكينهم من استعادة أجواء المدرسة تدريجياً، لاسيما في ما يتعلق بالاستيقاظ والنوم المبكر.